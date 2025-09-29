پخش زنده
همزمان با نزدیک شدن ناوگان جهانی صمود به غزه برای شکستن محاصره، رژیم صهیونیستی آنها را تهدید به عملیات نظامی و توقیف کشتیها کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه ۱۱ تلویزیون رژیم صهیونیستی (کان)، واحد کماندویی نیروی دریایی «شایطت ۱۳» اسرائیل، ناوگان جهانی «صمود» را که حامل کمکهای بشردوستانه و در حال نزدیکشدن به غزه است، تهدید به عملیات نظامی و توقیف کشتیها و قایقها کرد.
این رسانه صهیونیستی توضیح داد که واحد کماندویی شایطت ۱۳ در روزهای اخیر تمرینات آموزشی میدانی را در راستای آمادگی برای عملیات نظامی به منظور «توقیف کشتیها در دریا» انجام داده است. انتظار میرود این ناوگان ظرف سه روز، یعنی در روز «یوم کیپور» (روز کفاره و یکی از مهمترین اعیاد یهودیان)، بین چهارشنبه تا پنجشنبه به آبهای غزه برسد.
کان ادعا کرد که رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر با سازماندهندگان این ناوگان تماس گرفته و پیشنهاد داده است که کمکهای بشردوستانه از طریق «بندر اشکلون»، «قبرس» یا حتی «واتیکان» منتقل شود. با این حال، سازماندهندگان، این پیشنهاد را رد کردند و آن را یک «تحریک سازمانیافته» توصیف کردند.
در راستای تهدید ناوگان جهانی از سوی اشغالگران، رسانه امنیتی صهیونیستی «والا» نیز گزارش داد که سازمان بهداشت این رژیم سطح هشدار را در تعدادی از بیمارستانها افزایش داده است و احتمال تلفات ناشی از درگیری با ناوگان صمود را بهویژه با توجه به ارائه محدود خدمات درمانی در تعطیلات «یوم کیپور»، دور از انتظار نمیداند.
اقدام پیشبینیشده، در صورت عملی شدن این تهدیدها، تکرار سناریوی کشتیهای ناوگان آزادی «مادلین» و «حنظله» خواهد بود که به ترتیب در ماههای اخیر توقیف شدند.
ناوگان جهانی صمود، متشکل از حدود ۵۰ کشتی و قایق است و در بزرگترین تلاش جمعی برای شکستن محاصره ۱۸ ساله نوار غزه، از سواحل یونان حرکت خود را آغاز کرده است.
بیش از ۵۰۰ فعال از ۴۰ کشور جهان در این ناوگان جهانی شرکت دارند و شامل «ائتلاف ناوگان آزادی»، «جنبش جهانی غزه» و «ناوگان صمود» میشود.
ناوگان صمود با اعلام اینکه حدود ۸۲۵ کیلومتر از غزه فاصله دارد، خاطرنشان کرد که دو پهپاد بر فراز کشتیهای آن پرواز کردهاند.
چهارشنبه گذشته، این ناوگان فاش کرد که ۹ کشتی آن در نتیجه حملات پهپادی طی ۱۲ انفجار، مورد قرار گرفتهاند و به چندین فروند از آنها خسارات مادی وارد شده است.
این تحولات در بحبوحه محاصره مداوم نوار غزه توسط اشغالگران صهیونیستی رخ میدهد که از ماه مارس (اسفند ۱۴۰۳) با بسته شدن همه گذرگاهها و جلوگیری از ورود غذا و دارو به باریکه تشدید شده است. طبق آمار وزارت بهداشت غزه، این امر منجر به قحطی و فاجعه انسانی شده که جان صدها نفر از جمله کودکان و زنان را گرفته است.