به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی آمل از پیشبینی برداشت ۱۰۱۴۰۰ تن برنج از مزارع کشت مجدد و راتون در شهرستان خبر داد
هادیزاده گفت: با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی و تلاش کشاورزان منطقه، پیشبینی میشود در سال زراعی جاری، میزان برداشت برنج از مزارع کشت مجدد و راتون شهرستان آمل با افزایش ۱۰ درصدی به ۱۰۱۴۰۰ تن برسد.
وی با اشاره به اهمیت کشت مجدد و راتون در افزایش تولید برنج، تصریح کرد: کشت مجدد و راتون، از جمله روشهای نوین در تولید برنج است که با بهرهگیری از بقایای گیاه برنج پس از برداشت محصول اصلی، امکان تولید دوباره محصول را فراهم میکند. این روش، علاوه بر افزایش تولید، به کاهش هزینههای تولید و حفظ محیط زیست نیز کمک میکند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل با اشاره به سطح زیر کشت برنج در شهرستان آمل، اظهار داشت: در سال زراعی جاری، ۲۱ هزار هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان آمل به کشت مجدد و ۱۲ هزار هکتار به راتون اختصاص یافته است.
هادیزاده ضمن قدردانی از تلاش کشاورزان و کارشناسان جهاد کشاورزی، ابراز امیدواری کرد با حمایتهای بیشتر از کشاورزان و توسعه روشهای نوین در تولید برنج، شاهد افزایش تولید و خودکفایی در این محصول استراتژیک باشیم.