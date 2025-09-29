به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، میری نژاد در کارگروه سلامت و امنیت غذایی افزود: حدود ۱۵ سال پیش یک سامانه سنجش آلایندگی هوا در مراغه راه اندازی شده ولی هیچگاه به درستی کار نکرده است.

وی گفت: راه اندازی سامانه جدید بر عهده شهرداری است و با وجود تشکیل جلسات متعدد تاکنون اقدامی در این خصوص انجام نشده است.

میری نژاد از تشکیل کارگروهی برای جمع آوری و نظارت بر تغذیه فروشی‌های خیابانی خبر داد و افزود: جمع آوری تغذیه فروشی‌های سیار نیازمند همّت و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی است.

به گفته رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه، رعایت نشدن اصول بهداشتی عرضه مواد غذایی سلامت شهروندان را تهدید می‌کند.

رییس اداره دامپزشکی مراغه هم در این جلسه رفع مشکلات بهداشتی جمعه بازار مراغه را خواستار شد و افزود: کشتار غیر مجاز و فروش طیور و عرضه آنها از مشکلات اصلی این بازار است.

فراز احمدی گفت: نبود سرویس بهداشتی، عرضه لبنیات فله‌ای، ماهی و اغذیه بخشی از مشکلات این بازار است.