مستند «امباپه»، از شبکه مستند و برنامه های «سیم و زر» و «کتاب فرهنگ»، از رادیو فرهنگ پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «امباپه»، با نگاهی به مسیر حرفه‌ای کیلیان امباپه از دوران کودکی در حومه‌های پاریس تا تبدیل شدن به یکی از ستاره‌های فوتبال جهان را روایت می‌کند.

این مستند گفت‌و‌گو با چهره‌های برجسته فوتبال فرانسه، فراز و فرود‌های زندگی ورزشی او را به تصویر می‌کشد.

مستند «امباپه»، جمعه ۱۱ مهر ساعت ۱۶، از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۹، بازپخش می شود.

برنامه «سیم و زر»، امروز ساعت ۱۲:۳۰، در رادیو فرهنگ میزبان نقد و بررسی کتاب «قوم برگزیده»، اثری پژوهشی در متون قرآنی منتشرشده از سوی انتشارات جمکران است.

در این قسمت از «سیم و زر»، مخاطبان شنونده نقد و معرفی کتاب «قوم برگزیده» می‌شوند، اثری که حاصل تلاش مشترک وحید ولوی، حمیدرضا رشدی و محمد جعفری‌نژاد، با نظارت علمی حجت‌الاسلام غلامرضا قاسمیان است و از سوی انتشارات جمکران منتشر شده است. این کتاب، برگرفته از جلسات تفسیر سوره بقره استاد قاسمیان در مجتمع فرهنگی امام رضا (ع) تهران و میان جمعی از مجموعه‌های جهادی، به یکی از مفاهیم کلیدی اندیشه دینی و تمدنی، یعنی «قوم منتخب»، پرداخته است.

«قوم برگزیده»، تصویری دقیق از این مفهوم ارائه می‌دهد؛ مفهومی که در ادیان ابراهیمی از جایگاه معنوی خود به‌تدریج به ابزار برتری‌طلبی قومی و سلطه‌گری سیاسی، به‌ویژه در گفتمان صهیونیسم، بدل شده است. این اثر در چهار فصل، برگزیدگی را در یهودیت و اسلام به‌صورت تطبیقی بررسی می‌کند و نشان می‌دهد این انتخاب نه نشانه‌ای از برتری ذاتی، بلکه مسئولیتی الهی برای مقاومت در برابر طاغوت، هدایتگری و فراهم‌سازی دولت جهانی حق است.

ساختار مستند کتاب، متکی بر آیات قرآن، روایات و منابع تاریخی است و علاوه بر نقد صهیونیسم، جایگاه امت اسلامی به‌عنوان «خیر امت» را در راستای اندیشه تمدن‌سازی قرآنی تبیین می‌کند.

در این برنامه «امین خرمی»، به عنوان کارشناس مجری با حجت‌الاسلام حمبدرضا رشدی، نویسنده کتاب «قوم برگزیده» به‌عنوان مهمان برنامه، گفت‌و‌گو‌کرده و محتوای اثر تشریح و معرفی می‌شود.

«سیم و ز «سیم و زر»، ویژه نقد کتاب، با تهیه‌کنندگی فریده گودرزی و گویندگی فاطمه اسحاق‌تبار، هر دوشنبه ساعت ۱۲:۳۰ روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

برنامه «کتاب فرهنگ»، با محوریت معرفی و بررسی کتاب‌های دفاع مقدس ویژه گروه سنی نوجوان از شبکه رادیویی فرهنگ پخش می‌شود.

در برنامه این هفته «کتاب فرهنگ»، کتاب‌های دفاع مقدس مناسب گروه سنی نوجوان مورد بررسی قرار می‌گیرد. این برنامه با گویندگی فاطمه حقیقت ناصری و کارشناسی حضوری ویدا ملکی، به‌تهیه‌کنندگی محمدرضا حاج‌حیدری و نویسندگی راضیه گردکاهد، تلاش دارد مخاطبان جوان خود را با آثار برجسته در حوزه ادبیات دفاع مقدس آشنا کند.

در بخش «آخرین رویداد‌های حوزه کودک و نوجوان» سپیده زهرا سادات ابوترابی، به همراه یک مهمان نوجوان دیگر، تازه‌ترین اخبار و برنامه‌های این حوزه را مرور خواهد کرد. بخش «بخوان و خلاق باش» با اجرای گروهی از نوجوانان، بر انگیزش خلاقیت و علاقه‌مندی به کتاب‌خوانی تمرکز دارد.

«گزارشگر کوچک» با اجرای رایان، یکی از بخش‌های جذاب برنامه برای مخاطبان نوجوان خواهد بود که گزارش‌های کوتاه و زنده را از نگاه یک نوجوان به شنوندگان ارائه می‌دهد.

در بخش مهمان حضوری، معین عباسیان، نوجوان ۱۵ ساله کتابخوان، تجربه‌های خود را از مطالعه کتاب‌های دفاع مقدس روایت می‌کند. همچنین بخش پرسش و پاسخ و تعامل با مخاطبان، فرصت ارتباط مستقیم شنوندگان با برنامه را فراهم می‌کند.

«کتاب فرهنگ»، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ است که شنیه تا چهارشنبه با موضوعات مختلف، ساعت ۲۰ به طور زنده پخش می شود.