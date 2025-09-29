پخش زنده
امروز: -
استاندار یزد هفتم مهر، روز آتشنشانی و ایمنی را در پیامی گرامی داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، استاندار یزد در پیامی به مناسبت فرارسیدن هفتم مهر، روز آتشنشانی و ایمنی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتشنشان، از خدمات شبانهروزی و تلاشهای بیشائبه تمامی آتشنشانان فداکار در سراسر استان یزد صمیمانه قدردانی کرد.در پیام بابایی آمده:
بسم الله الرحمن الرحیم
هفتم مهرماه، یادآور حماسه بزرگ و فداکارانه آتشنشانان غیور در عملیات اطفای حریق پالایشگاه آبادان در روزهای آغازین جنگ تحمیلی، به شایستگی به عنوان «روز آتشنشانی و ایمنی» نامگذاری شده است. این روز، فرصتی مغتنم برای تکریم و قدردانی از انسانهایی است که با شجاعت، ایثار و از خودگذشتگی، ایمنی و آرامش را برای جامعه به ارمغان میآورند.
آتشنشانان، قهرمانان بیادعایی هستند که در لحظات بحرانی، با به خطر انداختن جان خود، به مصاف شعلهها و حوادث میروند تا جان و مال شهروندان را صیانت کنند. هر آژیری که در شهر به صدا درمیآید، روایتگر آغاز مأموریتی دشوار و پرمخاطره است که تنها با عشق به خدمت، تخصص، تعهد و شجاعتی مثالزدنی به سرانجام میرسد.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر آتشنشان، وظیفه خود میدانم که از خدمات شبانهروزی و تلاشهای بیشائبه تمامی آتشنشانان فداکار در سراسر استان یزد، صمیمانه قدردانی نمایم. تعهد و تخصص شما، پشتوانه اصلی امنیت و آسایش مردم این دیار است.
دولت وفاق ملی، حمایت از این قشر خدوم را وظیفه خود میداند. بیتردید، ترویج فرهنگ ایمنی در جامعه و مشارکت همگانی شهروندان، مکمل تلاشهای آتشنشانان و بهترین راه برای کاهش حوادث و خسارات ناشی از آن است.
از خداوند متعال برای همه آتشنشانان شجاع و خانوادههای صبورشان، سلامتی، سربلندی و توفیق روزافزون در انجام این رسالت خطیر مسئلت دارم.
محمد رضا بابایی
استاندار یزد
۷ مهر ۱۴۰۴