به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس با دفاع از خاک میهن خدمت کردند و این خدمت همچنان ادامه دارد.

مصطفی جوزیی یکی از رزمنده‌های روستای رامیشان کبودراهنگ است که بیش از ۵۰ ماه در جبهه‌های حق علیه باطل حضور داشته است.

در هشت سال دفاع مقدس در بیشتر عملیات‌ها مانند والفجر ۸ و مرصاد و بیت المقدس حضور داشته، تا جایی که در یکی از عملیات‌ها از ناحیه گوش مجروح می شود.

اما آقای جوزی اکنون هم خدمت را رها نکرده و هم در بخش فرهنگی و هم در تولید فعال است.

برای ادامه خدمت با راه اندازی کارگاه جوراب بافی در روستا هم به تولید کمک می‌کند و هم اشتغالزایی کرده است.

شهرستان کبودراهنگ در هشت سال دفاع مقدس ۶۴۳ شهید والامقام بیش از ۱۷۷۰ جانباز، ۳۶ آزاده و حدود ۶ هزار رزمنده را تقدیم انقلاب کرده است.