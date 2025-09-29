به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ علی فرجی گفت: در جریان گشت و کنترل مأموران یگان حفاظت، به وجود یک کوخه مخصوص صید پرندگان در حاشیه یکی از روستا‌های کویری شهرستان مشکوک شدند که پس از حضور مامورین در محل، متخلف قصد فرار داشت که با تعقیب و گریز توسط محیط‌بانان دستگیر شد.

وی افزود: بر اساس اظهارات اولیه، متهم اهل خوزستان بوده و با همکاری یکی از اهالی قصد صید پرندگان شکاری ارزشمند را داشت.

در بازرسی از محل، سه بهله پرنده شکاری از گونه دلیجه، دو قطعه کبوتر، دو عدد تور صید، ۵۰ متر طناب، یک عدد شبچه و سایر ادوات پرنده‌گیری کشف و ضبط شد.

فرجی تأکید کرد: با توجه به اهمیت حفاظت از گونه‌های ارزشمند، متهم مطابق قانون علاوه بر محکومیت کیفری، موظف به پرداخت جریمه حقوقی مربوط به پرندگان کشف‌شده خواهد بود.