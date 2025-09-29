معاون وزیر راه و شهرسازی از تکمیل و تحویل ۸ هزار و ۴۹۱ واحد مسکن مهر در شهر‌های جدید در سال نخست دولت چهاردهم خبر داد و افزود: تعداد واحد‌های باقیمانده به ۲۵ هزار و ۳۰۹ واحد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: تکمیل واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید یکی از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم بوده است.

شهرام ملکی افزود: با تاکید وزیر راه و شهرسازی، در یک سال گذشته بیش از ۸ هزار و ۴۹۱ واحد مسکن مهر تکمیل و به متقاضیان تحویل شده است.

وی همچنین بیان کرد در ابتدای دولت تعداد واحدهای باقیمانده ۳۳ هزار و ۸۰۰ واحد بود که اکنون به ۲۵ هزار و ۳۰۹ واحد کاهش یافته است.

ملکی تأکید کرد، روند تکمیل و تحویل این واحدها همراه با تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی انجام می‌شود تا مشکلات ساکنان به طور کامل برطرف شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ادامه این روند، از اولویت‌های اصلی دولت در بخش مسکن خواهد بود.