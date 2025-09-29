به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای فرهنگی و دانش آموز، صبح امروز با حضور دانش آموزان و خانواده‌های معظم شهدا مراسم گرامیداشت ۳۵ شهید فرهنگی و دانش آموز شهرستان چرام در دبیرستان امام خمینی (ره) شهر چرام برگزار شد.

امام جمعه چرام در این آئین گفت: نوجوانان بسیاری طی ۸ سال دفاع مقدس راهی جبهه‌های جنگ شدند و در این مسیر یا جانباز شده و یا به شهادت رسیدند و برخی نیز به اسارت دشمن درآمدند.

حجت الاسلام افشار با بیان اینکه این نوجوانان کلاس درس خود را برای اعزام به جبهه رها کردند افزود: آنان رضایت نامه جعلی والدین ساختند و با تغییر در شناسنامه به جبهه‌ها اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه شهدا به هر روشی متوسل شدند تا بتوانند برای وطن و اسلام بجنگند، اضافه کرد: شهدا رفتند تا ما در آسایش باشیم و تداوم راه شهدا وظیفه همگانی ماست.

گفتنی است شهرستان چرام در دوران دفاع مقدس ۳۵ شهید فرهنگی و دانش آموز تقدیم انقلاب کرد