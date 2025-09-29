فرماندار آغاجاری گفت: عملیات ساخت هنرستان کار و دانش مهر جهانی این شهرستان ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به زودی به آموزش و پرورش تحویل داده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن مشایخی در جریان بازدید از روند اجرایی طرح‌های احداث هنرستان کار و دانش مهر جهانی، ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک و جاده جدید آغاجاری به بهبهان اظهار داشت: طرح احداث این مدرسه دارای پیشرفت فیزیکی حدود ۹۵ درصد بوده که طی چند روز آینده با آسفالت محوطه تکمیل شده و در اختیار اداره آموزش و پرورش برای استفاده دانش آموزان قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به شروع عملیات اجرایی احداث ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک، خواستار رعایت نکات ایمنی در حصارکشی سایت پروژه و تسریع در عملیات اجرایی کار توسط پیمانکار شد.

آغاجاری هنگام بازدید از پروژه احداث جاده جدید آغاجاری به بهبهان بیان کرد: عملیات تجهیز کارگاه توسط پیمانکار در حال انجام است و برنامه ریزی لازم جهت استقرار ماشین آلات و شروع عملیات اجرایی صورت گرفته است.