به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، با ساخت نیروگاه‌های خورشیدی با مقیاس کوچک خانگی می توان به کاهش ناترازی انرژی کمک کرد.

برای نصب این صفحه‌های خورشیدی بسیج سازندگی سپاه کبودراهنگ تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومان پرداخت می کند.

نصب این نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس خانگی مزایایی، چون کمک به اقتصاد خانوار و بدون نیاز به سوخت‌های فسیلی را به همراه دارد.

به همت بسیج سازندگی سپاه کبودراهنگ ۹ خانواده صفحه‌های خورشیدی را نصب کرده‌اند و بیش از ۵۰ خانواده در نوبت نصب صفحه‌های خورشیدی هستند.