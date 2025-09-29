به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) فارس با اشاره به جمع‌آوری بیش از ۵۰ میلیارد تومان کمک نقدی و غیرنقدی در سال گذشته گفت: پیش‌بینی می‌شود با استقبال مردم این رقم امسال به بیش از ۶۰ میلیارد تومان برسد.

یوسف علوی افزود: پویش «آینده‌ساز باشیم» با هدف ترویج فرهنگ انفاق و تأمین لوازم تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند با همکاری کمیته امداد، آموزش و پرورش، صدا و سیما و سایر نهاد‌ها در سراسر کشورآغاز شده است.

علوی تأکید کرد: کمک‌های جمع‌آوری‌شده در همان مناطق و با همکاری فرهنگیان و مسئولان مساجد بین دانش‌آموزان نیازمند توزیع خواهد شد.

بیش از ۵۱ هزار دانش‌آموز نیازمند در مدارس استان فارس، به تحصیل مشغولند.

علوی راه‌های مشارکت در این پویش را مراجعه به دفاتر کمیته امداد، مراکز نیکوکاری محلی، مدارس و استفاده از درگاه‌های بانکی و کد دستوری #۰۷۱۸۸۷۷ اعلام کرد و افزود: امسال با توجه به کاهش استفاده از پول نقد، تمرکز اصلی بر روش‌های الکترونیکی و فضای مجازی بوده و تنها چند پایگاه حضوری به‌صورت نمادین فعال هستند.