شهردار منطقه ۲ شهر زنجان گفت:پارک میثم در ورودی شهر و پارک کوی امیرکبیر پشت کلانتری با صرف اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان تکمیل شده و در اختیار شهروندان قرار خواهند گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سعید بیات گفت: امسال بودجه عمرانی و خدمات شهری این منطقه به ۱۳۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به بودجه ۷۲ میلیارد تومانی سال گذشته تقریبا دو برابر افزایش یافته است.
شهردار منطقه ۲ شهر زنجان افزود:این بودجه در دو محور اصلی تعریف شده است؛ پروژههای محلهمحور و پروژههای با مقیاس منطقهای که پوشش بیشتری از محلات و رضایتمندی شهروندان را هدف قرار میدهند.
وی ادامه داد: دو پارک با اعتبار حدود ۱۰ میلیارد تومان آماده بهرهبرداریاند؛ پارک میثم که ورودی شهر است و پارک کوی امیرکبیر پشت کلانتری، در بخشهای پیادهراه، روشنایی، سرویس بهداشتی، تجهیزات ورزشی و نیمکتها بازسازی و نوسازی شدهاند.
شهردار منطقه ۲ شهر زنجان درباره وضعیت پارک دهخدا نیز گفت: این پارک در محدوده میان بافتی منطقه قرار دارد و اهالی آن پیگیر توسعه آن بودند. با توجه به اینکه عرصه این پارک جزو اراضی اوقافی بود، پس از پیگیریهای شهرداری و شورای شهر، عرصه برای تملک و اجرای پروژه تحویل و پیمانکار با اعتبار ۲۴ میلیارد تومان انتخاب شد. برنامهریزی شده است که این طرح در ۱۲ ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
بیات افزود: همه طرح ها با هدف ارتقای فضای تعاملات اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان در منطقه اجرا میشوند و تلاش داریم در بازه زمانی یک ساله، این اقدامات به سرانجام برسند.