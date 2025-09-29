انجام یک هزار و ۶۰۰ عملیات امداد و نجات آتشنشانان در خرمآباد
سرپرست سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی خرمآباد گفت:از ابتدای امسال تاکنون یک هزار و ۶۰۰ عملیات اطفای حریق و امداد و نجات آتشنشانی در این شهرستان انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سرپرستسازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرمآبادگفت:نیروهای این سازمان در نیمه نخست امسال یک هزار و ۶۰۰ مورد عملیات امداد و نجات و اطفای حریق اعزام شدند.
سیدابوذر موسوی افزود: در این مدت، نجات حیوانات با ۴۶۴ مورد و حوادث آسانسور با ۲۸۴ مورد بیشترین فراوانی را در میان حوادث غیرآتشسوزی به خود اختصاص دادهاند.
وی بیان کرد: اطفای ۱۷۶ مورد حریق جنگل، مراتع و علفهای هرز، ۹۱ مورد حریق مسکونی، ۷۸ مورد خودرو و ۶۵ مورد آتش سوزی ناشی از اتصالات برق از مهمترین عملیاتهای اطفا در این مدت بوده است.
سرپرست آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرمآباد افزود:همچنین ۵۴ مورد اطفای آتش سوزی واحد تجاری، ۵۱ امدادرسانی در تصادفات خودرویی، ۳۷ مورد گیر کردن اعضای بدن، ۲۲ مورد محبوسی در منزل و ۱۰ مورد اقدام به خودکشی از دیگر عملیات امداد و نجات آتشنشانی در این مدت بوده است.
موسوی گفت: از مجموع این عملیات ها ۱۰ نفر از افراد حادثه و سانحه دیده جان خود را از دست دادند و ۱۲۹ نفر شامل ۱۰۸ مرد و ۲۱ زن مجروح شدهاند
وی ضمن قدردانی از تلاس شبانهروزی کارکنان آتشنشانی در هفت ایستگاه، از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی به ویژه ایمنسازی اتصالات برقی و احتیاط در طبیعت، برای کاهش حوادث و حفظ جان و مال خود و دیگران توجه بیشتری داشته باشند.