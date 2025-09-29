نیشابور، رتبه اول تولید ذرت علوفهای در خراسان رضوی
نیشابور، بالاترین سطح زیرکشت و رتبه اول تولید ذرت علوفهای در خراسان رضوی را داراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: پیش بینی میشود امسال بیش از ۹۲ هزار تن ذرت علوفهای از دو هزار و ۲۰۰ هکتار سطح زیر کشت با میانگین تولید ۴۲ تن در هر هکتار، برداشت شود.
علی مبارکی افزود: این امر در حالی اتفاق میافتد که در مزارع با کشت مکانیزه و استفاده از روشهای نوین آبیاری (میکرو)، رعایت موارد تغذیه گیاهی، بذر مناسب و سایر موارد، به تولید بالاتر از ۸۰ تن در هر هکتار دست یافتهاند.
وی همچنین به توزیع یک هزار و ۴۳۰ تن کودهای اوره، فسفات و پتاس و ۹۹ تن بذور پرمحصول و زودرس و متوسط رس و ۴۴ تن انواع کودهای ریز مغذی در راستای حمایت از کشاورزان ذرت کار اشاره کرد.
مبارکی اظهار داشت: پارسال ۹۷ هزار تن ذرت علوفهای از دو هزار و ۱۶۷ هکتار سطح زیر کشت با میانگین تولید ۴۵ تن در هر هکتار برداشت شد و امسال به دلیل گرمای بالای فصل رشد و وجود بادهای گرم، گلدهی ذرت زودتر اتفاق افتاده و رشد رویشی در مزارعی که کشت زود هنگام انجام دادهاند، کاهش داشته است.
این مسئول تاکید کرد: برای ارتقای سطح دانش و فنون کاربردی کشت ذرت بهره برداران، کلاس و کارگاههای آموزشی توسط اداره ترویج و آموزش کشاورزی در شهرستان برگزار شده است.
شهرستان نیشابور در محدوده مرکزی خراسان رضوی دارای آب و هوای مناسب و زمینهای حاصلخیز و مستعد کشاورزی مخصوصاً برای کشت ذرت علوفهای است.