به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیر عامل انتقال خون خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: در هفته دفاع مقدس ۵۳۴ نفر به مراکز خونگیری استان مراجعه کردند که از این تعداد ۴۸۸ نفر آقا و ۴۶ نفر خانم بودند.

مهدی زاده افزود: از این تعداد ۴۲۴ نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی با بیان اینکه علاوه بر مراکز ثابت خونگیری استان، در این هفته تیم سیار اهدای خون در شهرستان‌ها حضور یافت گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس تعدادی از کارکنان ادارات و اقشار مختلف مردم با اهدای خون یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند.