سفیر سودان در جمهوری اسلامی ایران بعد از بازدید از توانمندیهای صنعتی و تولیدی استان مرکزی در حاشیه نشست در اتاق بازرگانی اراک خواستار افزایش همکاریهای بین دو کشور با محوریت استان مرکزی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عبدالعزیز حسن صالح طاها با اشاره به وجود زمینههای اقتصادی متعدد بین کشور سودان و استان مرکزی گفت: قسمتی از ظرفیتهای استان مرکزی در بازدیدهای انجام شده من جمله در زمینه ماشینآلات زراعی، لوازم خانگی و برقی شناسایی شد.
او که در نشست اتاق بازرگانی استان مرکزی حاضر شده بود آمادگی سودان برای همکاری با استان مرکزی را اعلام کرد و گفت: سودان و استان مرکزی از موقعیتهای مشترک متعددی برخوردار هستند که میتواند به همکاریهای گسترده منتهی شود.
سفیر سودان در جمهوری اسلامی ایران در جمع فعالان اقتصادی استان مرکزی با تأکید بر فعالیتهای گسترده کشور سودان از نظر زراعی و دامی خاطرنشان کرد: تولید سمغ عربی، گوشت قرمز و کنجد در سودان بسیار رونق دارد که میتواند بدون واسطه به استان مرکزی و ایران صادر شود.
عبدالعزیز حسن صالح طاها افزود: سالانه ۶۰ تا ۱۰۰ تن طلا از معادن سودان استخراج میشود که به کشورهای عربی از جمله مصر و عمان صادر میشود که ایران نیز میتواند در این فهرست قرار بگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی هم با اشاره به اینکه در شرایط تحریم میتوانیم فعالیت اقتصادی با این کشور را تقویت کنیم، گفت: کشور سودان ظرفیتهای اقتصادی متفاوتی برای همکاری با ایران دارد و بخش خصوصی استان مرکزی آماده همکاری با این کشور است.
بیکی با اشاره به ظرفیتهای کشور سودان از جمله منابع قابل توجهی از طلا و نفت ادامه داد: سودان به دلیل جنگهای داخلی با مشکلاتی مواجه شد و ایران نیز در عرصه بینالمللی با مسائلی مواجه شده است که همکاری این دو کشور میتواند به تأمین منافع دو طرف منجر شود.
او افزود: نیاز سودان به محصولات لبنی میتواند از جمله زمینههای فعالیت اقتصادی در این کشور تلقی شود که با توجه به ظرفیت بخش زراعی و تولید محصولات لبنی ایران به خصوص استان مرکزی آمادگی همکاری در این بخش وجود دارد.