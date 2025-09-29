پخش زنده
مدیر امور شیلات و آبزیان جهاد کشاورزی فارس گفت: سالانه نزدیک به ۱۸ میلیون قطعه انواع ماهیان زینتی در این استان تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فلاحی افزود: تعداد کل مزارع پرورش این ماهیها در استان ۳۱ مزرعه است و پارسال حدود ۱۷ میلیون و ۹۲۰ هزار قطعه انواع ماهی زینتی در استان تولید و تکثیر شده است.
او خاطر نشان کرد: ماهیان زینتی در نقاط شهری، غیرشهری و حتی در زیرزمین و یا یک مکان مسقف و فضاهای بلا استفاده به راحتی قابل تکثیر و پرورش است و با حداقل سرمایه میتوان این کار رآغاز کرد.
این مقام مسئول تصریح کرد: میزان اشتغال در این کار به ازای هر ۳۰ هزار قطعه یک نفر است که با کمترین هزینه، امکان اشتغال را برای فارغ التحصیلان و نیروی جوان بیکار فراهم میآورد.
مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، گفت: حداقل فضای مورد نیاز یک مکان تولیدی اقتصادی برای پرورش ماهیان زینتی صد متر مربع است که تولید حداقل ۵۰ هزار قطعه انواع ماهیان زینتی در این فضا امکان پذیر است.