

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها علیرضا مختاری نماینده کشورمان همراه هفت ورزشکار دیگر حضور داشتند.

مختاری که سال گذشته در پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس برنز گرفته بود، در رقابت امروز و در حالی که در پرتاب‌های اول، دوم، چهارم و ششم خطا کرده بود، با رکورد ۸.۶۵ متر (پرتاب سوم) به مدال نقره رسید و نایب قهرمان شد، اما به دلیل اعتراضی که به دو پرتاب صحیحش صورت گرفت، همان پرتاب‌ها نیز خطا اعلام شدند و در واقع هیچ رکوردی برای مختاری به ثبت نرسید.

بدین ترتیب ملی‌پوش ایران که در دوره قبلی مسابقات جهانی در ۲۰۲۴ ژاپن برنز گرفته بود، از جدول نتایج کنار رفت.

در پایان این رقابت «بارتوژ گورژاک» از لهستان با رکورد ۸.۶۷ متر قهرمان شد، «ویاچسلاو کالیف» از روسیه با حدنصاب ۸.۵۰ متر در رده دوم ایستاد و «آلس کیسی» از جمهوری چک با رکورد ۸.۵۰ متر به برنز رسید.

کاروان ایران تاکنون موفق به کسب یک نشان برنز توسط امان‌الله پاپی در این رقابت‌ها شده است.