گروه سرمایه گذاری تات انصار در جلسه با امام جمعه اردبیل ومسئولان استان از آمادگی برای سرمایه گذاری در استان اردبیل به ویژه در حوزه گردشگری خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل معاون امور اقتصادی استاندار اردبیل از اعلام آمادگی یک شرکت و هلدینگ بزرگ اقتصادی برای سرمایهگذاری در زیرساختهای گردشگری، صنعت و معدن و تجارت این استان خبر داد.
بهروز خلیلی اظهار کرد: با این گروه و شرکت اقتصادی بزرگ به عنوان یکی از مهمترین گروهها و هلدینگهای سرمایهگذاری ایران ، رایزنیهای لازم برای معرفی ظرفیتهای گردشگری، صنعت و معدن و تجارت و کشاورزی استان اردبیل انجام شد.
وی افزود: بازدیدهایی از مناطق مختلف استان اردبیل انجام شد و بازدیدهای دیگری نیز خواهیم داشت تا در نهایت با حضور استاندار اردبیل، تفاهمنامهای منعقد و طرحهای مدنظر در تفاهمنامه وارد مرحله اجرا شود.
علی اکبر انصاری، سرمایهگذار هلدینگ اقتصادی تات نیز در این زمینه گفت: برای سرمایهگذاری در استان اردبیل با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل نیز دیدار کردیم و بستهای برای سرمایهگذاری و کار اقتصادی در حوزههای گردشگری، ساخت هتل و زیرساختهای نظیر آن و همچنین در حوزه انرژی استان آماده میکنیم تا با استاندار اردبیل در میان بگذاریم.
وی ادامه داد: کار دقیق و کارشناسی انجام و موقعیتها سنجیده خواهد شد تا خدمات ارزنده و به روزی را برای مسافران و گردشگرانی که به استان اردبیل سفر میکنند ، ارائه دهیم.
وی تصریح کرد: نگاه صمیمانه، دوستانه و روی گشاده امام جمعه اردبیل و توجه تخصصی ایشان به حمایت از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی قوت قلب بزرگی بود و این رویکرد برای هر سرمایهگذاری که بخواهد به این استان وارد شود، حس امنیت خاصی ایجاد میکند.
انصاری قول مساعد داد که به اتفاق همکارانش در هلدینگ سرمایهگذاری تات، تلاش کنند تا برنامهها و اقدامات خوبی را در استان اردبیل پایهگذاری و اجرا کنند.
آیتالله سیدحسن عاملی ، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل نیز حضور این گروه سرمایهگذاری بزرگ در استان اردبیل را فرصتی بزرگ و مهم برای توسعه استان دانسته و بر حمایت همه جانبه از آنها تاکید کرد.
امام جمعه اردبیل در نشست با گروه سرمایهگذاری تات اظهارامیدواری کرد تمام فعالیتهای این گروه اقتصادی حسنه جاری شده و طرحهای مدنظر به مقصد نهایی برسد.