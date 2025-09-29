مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون تنیس به ریاست فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و با حضور رئیس فدراسیون و سایر اعضا برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون تنیس امروز دوشنبه به ریاست فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و با حضور رئیس فدراسیون و سایر اعضا برگزار شد. در ابتدای این نشست داود عزیزی با اشاره به تقویم ورزشی فدراسیون تنیس در سال ۱۴۰۳ اظهار داشت: برنامه‌های متعددی در سالی که گذشت را به اجرا در آوردیم که از آن جمله می‌توان به برگزاری ۶۳ هفته رویداد اشاره کنیم، اما متاسفانه به دلیل جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه کشورمان، چند هفته رویداد نیز لغو شد و در غیر این صورت این آمار ۶۳ هفته‌ای به مراتب بالاتر بود.

وی ادامه داد: در همه بخش‌ها سعی کردیم مسابقات متعددی را برنامه ریزی کنیم که شاهد حضور جمع کثیری از ورزشکاران و جامعه هدف در رشته‌های مختلف باشیم. تعداد هفته‌های برگزار شده از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ از ۱۰ هفته به ۶۳ هفته رسید که روند رو‌به‌رشدی را نشان می‌دهد.

رئیس فدراسیون تنیس تاکید کرد: اعتقاد داریم عیار ورزشکار و تیم فنی تنیس در مسابقات مشخص می‌شود. در سال ۱۳۹۹ مسابقات بین المللی ما ۲ هفته بود که در سال ۱۴۰۳ به ۲۱ هفته افزایش یافت. فدراسیون تنیس تنها فدراسیونی است که بیشترین تعداد بازیکن خارجی را به ایران می‌آورد که برای تنیس ایران و ورزش کشورمان یک فرصت به شمار می‌رود.

عزیزی یادآور شد: برگزاری لیگ برتر، جام حذفی، رویداد‌های متعدد بانوان در رشته‌های مختلف برگزار شد و در تمامی نقاط کشور این فعالیت‌ها ادامه داشت. برای نخستین بار مسابقات تنیس ساحلی در بخش بانوان را برگزار کردیم و بعد از آن میزبانی تنیس ساحلی را داشتیم و فردا نیز نخستین اعزام این تیم را در بخش آقایان در ۲ تیم الف و ب به نام ایران را خواهیم داشت.

وی افزود: مسابقات تنیس با ویلچر با حضور استان‌ها در بخش آقایان و بانوان را در سالی که گذشت داشتیم. سال گذشته یک اعزام بین‌المللی هم در این بخش داشتیم که کمیته پارالمپیک تنها ۵۰ میلیون تومان حمایت کرد که این رقم جای تعجب دارد.

رئیس فدراسیون تنیس خاطرنشان کرد: تنیس در استان‌های کشور رشد قابل توجهی داشته و امروز بسیاری از جوانان به رشته‌های تحت پوشش ما روی آورده‌اند. برگزاری دوره‌های متعدد مربیگری با هدف ارتقای دانش مربیان و دادن حق انتخاب به ورزشکار برای بهره‌گیری از این دانش را با جدیت دنبال می‌کنیم چرا که اعتقاد داریم باید به ورزشکار، این فرصت را داد تا در بهترین شرایط و فضا، مربی خود را انتخاب کرده و مسیر برای رشد و ترقی او هموار باشد. این شرایط برای دوره‌های داوری و سرداروی هم وجود دارد و نمایندگان ما به کشور‌های مختلف اعزام و اتفاقات خوبی رقم خورده است. در بحث استعدادیابی اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته و شاهد نتایج قابل قبولی بودیم. در این مرحله برای کودکان با برنامه‌ریزی صورت گرفته فعالیت‌های خوبی داشتیم و در صدد هستیم تا نسل آینده ایران را با تنیس آشنا می‌کنیم تا استعداد‌های این رشته را شناسایی و پرورش دهیم.

در ادامه این نشست حسابرس مجمع با بیان اینکه مسائل مالی فدراسیون شفاف است گفت: عملکرد خوبی را در این بخش شاهد بودیم و مشکلی رویت نمی‌شود.

بعد از آن حسابرس به بیان سخنرانی پرداخت و گزارشی از روند فعالیت‌های صورت گرفته را به اطلاع اعضا رساند که با رای‌گیری صورت گرفته، موارد مطرح شده مورد تصویب اعضا رسید.