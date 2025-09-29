به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سردار "محمد احمدی" در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به داخل کشور، عوامل پست کنترل مستقر در پایانه مرز رازی در حین بازرسی خودرو‌های ورودی به کشور با استفاده از مهارت‌های مرزبانی به یک دستگاه خودروی ون مشکوک و آن را مورد بازرسی قرار دادند.

وی در ادامه افزود: پس از بازرسی دقیق خودروی مذکور، تعداد ۶ عدد شمش نقره یک کیلویی جمعا به وزن ۶ کیلوگرم که به صورت ماهرانه در قسمت‌های مختلف خودرو جاساز شده بود، کشف شد.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی در خاتمه با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش شمش‌های نقره را ۱۴ میلیارد ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر که پس از سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.



