به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، ابراهیمی با اشاره به برداشت محصول پسته از هفت هکتار از باغات بهادران گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ده هزار تن انواع پسته در بهادران برداشت شود.

وی با اشاره به اینکه به علت نامساعد بودن هوا در زمان گرده افشانی، قطعی برق در طول تابستان و بی نظمی در مدار آبیاری، درصد زیادی از محصول پسته امسال دچار پوکی شده است، گفت: در بعضی از ارقام پوکی پسته به پنجاه درصد رسیده است.

مسئول مرکز جهاد کشاورزی دهستان بهادران گفت: در یک سال معمولی دوازده هزار تن برداشت می‌شود ولی امسال باتوجه به مشکلات، پیش بینی برداشت بیش از ده هزار تن پسته شده است.

ابراهیمی ارقام پسته بهادران را شامل پسته اکبری، فندقی، کله قوچی و احمد آقایی دانست و گفت: در زمینه محصول پسته، ۲ هزار بهره بردار بومی و غیر بومی در بهادران فعالیت دارند.