مشکلات فرهنگی استان از جمله عدم اختصاص بودجه کافی به هنر خوشنویسی، مشکلات پروژه‌های نیمه‌تمام فرهنگی، کمبود منابع کتابخانه‌ای و سینمایی در نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با مدیران فرهنگی استان قزوین بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی استان گفت: قزوین پایتخت هنر خوشنویسی است، اما متأسفانه هیچ‌گاه برنامه ویژه فرهنگی متناسب با این جایگاه نداشته است. لازم است بودجه اختصاصی ویژه‌ای برای این هنر تعیین شود و آن را به اقتصاد هنر، هنر رسانه و هنر اقتصاد متصل کنیم.

وی با بیان خاطره‌ای از سفر خود به بازار بغداد و مشاهده تنها یک المان خوشنویسی از قزوین، افزود: هنر خوشنویسی می‌تواند ما را در قلب تمدن‌ها جای دهد.

نماینده مجلس همچنین به مشکلات مالی پروژه‌های فرهنگی استان اشاره کرد و اظهار داشت: پروژه توسعه حرم امامزاده حسین (ع) سال‌هاست در دست اجراست، اما بودجه آن حذف شده و لازم است در سال آینده تأمین مالی شود. علاوه بر این، پروژه‌های متعدد نیمه‌تمام فرهنگی دیگری نیز وجود دارد که نیازمند توجه جدی برای تأمین مالی هستند.

وی همچنین از پس گرفته شدن زمین‌های اختصاص یافته به کتابخانه‌ها و مشکلات حوزه سینما که استان را در رتبه ۳۰ قرار داده است، انتقاد کرد.

نجفی، مدیرکل امور اجتماعی استان، با اشاره به روند کاهشی سن آسیب‌های اجتماعی، بر فقدان یک سازمان هماهنگ برای رفع این مشکلات تأکید کرد و گفت: طرح‌های فرهنگی و اجتماعی به شدت به اعتبارات دولتی وابسته هستند.

در ادامه، مهدیه قافله باشی، سرپرست کتابخانه‌های استان، مشکل اصلی را نبود کتابخانه مرکزی عنوان کرد و با توجه به نبود زمین و کمبود اعتبارات برای تجهیزات، خواستار راه‌اندازی کتابخانه سیار شد.

وی همچنین به قدیمی بودن منابع کتابی موجود در کتابخانه‌ها اشاره کرد.