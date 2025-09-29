اسفندیاری، مدیر بنیاد ایرانشناسی، با تأکید بر لزوم تولید محتوای بومی، اعلام کرد: «ما به دنبال تولید محتوا با محوریت مسائل فرهنگی هستیم، زیرا فضای مجازی توسط غربیها به تسخیر درآمده است.» وی از انتشار کتابهایی با موضوع سرگذشت عالمان به عنوان بخشی از اقدامات این بنیاد خبر داد.
حجتالاسلام پورآرین، مدیرکل تبلیغات اسلامی، سیاستهای سازمان متبوع خود را در حوزه «جهاد تبیین»، بهویژه تبلیغ نوین و ارتباط با بانوان و نوجوانان، معرفی کرد. وی افزود: با حمایت از «دختران حاج قاسم» و بلاگرها، رویکرد جدیدی را دنبال میکنیم.
زهره ترکمن، مدیر اسناد و کتابخانهها، از امتناع دستگاههای اجرایی استان از ارائه اسنادشان انتقاد و بر لزوم بهروزرسانی مخازن نگهداری اسناد تأکید کرد.
سلیمی، مدیر حج و زیارت، خواستار تدبیری برای خلأ قانونی و افراد غیرمتخصص و بدون مجوز برای بردن مردم به زیارت شد تا این صنف از افراد فاقد صلاحیت پاکسازی شود.
ملازینل از حوزه هنری، با اشاره به ناکافی بودن اعتبارات خرد، بیان کرد که ما با خردهکاری به جایی نمیرسیم و لازم است بودجه کلان و یکجا هزینه شود.
حجتالاسلام حسینی، مدیرکل میراث فرهنگی استان هم با اشاره به غنای تاریخی قزوین اعلام کرد که این استان دارای ۱۵۳۰ اثر ثبت ملی شده است و نیاز است که نگاه ویژهای به این داشتهها صورت گیرد.
بیوته، دبیر دوم کمیسیون فرهنگی مجلس هم گفت: متاسفانه مسئولان کلی صحبت کردند و مباحث در قالب یک طرح ملی نبود. قزوین نیاز دارد که طرحهای ملی داشته باشد تا ما بتوانیم در مجلس از آنها دفاع کنیم.
حجتالاسلام اخلاقی عضو کمیسیون مجلس هم با تأکید بر اهمیت فرهنگ اظهار داشت: فرهنگ در کشور ما غریب است و اگر درست نهادینه شود، اقتصاد و سیاست خارجی نیز درست خواهد شد. ما آمادگی داریم برای تقویت هویت محلی قزوین همکاری کنیم.
بیژن نوباوه، عضو دیگر کمیسیون هم با اشاره به ضعف تبلیغات و زیرساختها، افزود: تبلیغات بسیار ضعیف است. برگزاری مسابقات یا گالری نیاز به پول ندارد، بلکه نیاز به همکاری افزایی دارید.
سیاوش طاهرخانی، فرماندار قزوین هم اظهار داشت که اقدامات زیادی در حال انجام است که متأسفانه به درستی ارائه نمیشود.
وی تصریح کرد: ۹۰ درصد کارهای انجام شده ارائه نشده است. اینجا شهر فرهنگی است. ۱۴ همت در حوزه هلدینگ اوقاف در حال انجام کار است و بزرگترین پروژه انتقال آب را کار میکند و سالانه ۲۰ میلیارد به مساجد کمک میکنیم.
مجید وفاپور، مسئول امور قرآنی استان، از احیای مجدد شورای توسعه فرهنگ قرآنی و تشکیل کارشناسان اندیشهورز خبر داد و گفت: محافل قرآنی بستر فعالیت ما بود که بعد از کرونا با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکنیم.
احمدپور، معاون سیاسی استاندارهم با اشاره به جایگاه تاریخی استان، قزوین را به دلیل تنوع قومیتی، ایران کوچک نامید.
وی تأکید کرد: قزوین در مقاطع مختلف تاریخ و تمدن تأثیرگذار است و به لطف مذهب و همزیستی مسالمتآمیز اقوام، امروز کمترین میزان حاشیه و ناامنی را در کشور دارد و یکی از امنترین استانهای کشور محسوب میشود.
معاون استاندار با اشاره به ظرفیتهای قزوین در بخشهای صنعتی و کشاورزی گفت: متاسفانه صدای روایت قزوین خاموش است و نیازمند حمایت هستیم.
احمدپور به طور مشخص نسبت به وضعیت فرهنگی استان هشدار داد و گفت: تالار شهر (تالار اجتماعات) ۲۲ سال است که در محاق فرو رفته است و این فضاهای فرهنگی مانند تالار شهر میتوانند به نشاط اجتماعی کمک کنند.
در ادامه، حجت الاسلام آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، ضمن ابراز تعهد برای حمایت از مصوبات، خواستار شفافیت و ارائه یک گزارش کامل از وضعیت فرهنگی و اجتماعی استان قزوین شد.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان به مسئولان استان توصیه کرد که در مسیر توسعه، هویت اصلی خود را حفظ کنند.
اعضای کمیسیون فرهنیگ مجلس امروز از دو پروژه نیمه تمام تالار شهر و ورزشگاه ۶ هزار نفری و همچنین از واحدهای فناور در پارک علم و فناوری بازدید کردند.