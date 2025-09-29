به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در پی خشکی دریاچه ارومیه و اجرای طرح‌های احیای آن با اصلاح الگوی کشت در بخش کشاورزی، کاشت درخت پسته رونق پیدا کرده است. بر همین اساس کشاورزان در باغهای اطراف حوزه دریاچه ارومیه، شروع به کشت محصولاتی کردند که نیاز آبی کمتری داشته باشد.

سطح زیر کشت باغهای پسته ایلخچی ۱۲۰۰ هکتار است که ۹۵۰ هکتار آن بارده و ۲۵۰ هکتار آن غیر بارده است و دارای رتبه نخست میزان تولید در استان است.

عمده‌ترین ارقام تجاری کشت شده در این منطقه احمد آقایی و اکبری است. ۹ تن و ۸۰۰ کیلوگرم محصول پسته‌تر و بیش از ۳ تن و ۲۰۰ کیلوگرم محصول پسته خشک در هر هکتار در این منطقه برداشت می‌شود. بخش ایلخچی در ۳۷ کیلومتری جنوب غربی تبریز قرار دارد.

به گفته کارشناسان جهاد کشاورزی استان کاشت درختان پسته در آذربایجان شرقی طرحی نوپاست و تا رسیدن به اوج بهره وری فاصله دارد. سه هزار و ۱۰۰ هکتار باغ پسته در آذربایجان شرقی وجود دارد که یک هزار و ۲۰۰ هکتار آن در ایلخچی قرار گرفته است؛ شهرستان‌های اسکو، مرند، جلفا، آذرشهر و تبریز جزء شهرستان‌های پیشرو در کشت پسته هستند.