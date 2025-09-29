محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضائیه گفت: اکنون نباید با کسانی که بازار کشور را ملتهب می‌کنند، فرهنگ و ارزش‌های مردم را زیر پا می‌گذارند و وحدت ملی را مخدوش می‌کنند، با مدارا و تسامح برخورد کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۷ مهر) در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت سالگرد شهادت مجاهد کبیر و پرچمدار مقاومت در منطقه، شهید سید حسن نصرالله، گفت: دشمنان اسلام و در صدر آنها، رژیم آمریکا و رژیم منحوس و موقتی صهیونیستی بدانند که با شهادت فرماندهان مجاهد و نستوه جبهه مقاومت، خون تازه‌ای به این جبهه الهی تزریق شده است و زوال مستکبران نزدیک‌تر گردیده است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنانش ضمن تبیین و تشریح شرایط حاکم بر کشور و توطئه‌ها و عداوت‌هایی که رژیم‌های مستکبر و برخی دوّل غربی علیه ملت ایران تدارک دیده‌اند، افزود: حدود نیم قرن است که جبهه استکبار انواع و اقسام توطئه‌ها و عداوت‌ها را علیه ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران به کار بسته است؛ از تحمیل جنگ ۸ ساله در ابتدای انقلاب، تا ترور‌ها و شورش‌های کور مسلحانه گروهک‌های نفاق و ایجاد فتنه‌های گوناگون و محاصره اقتصادی؛ با این همه، مستکبران هنوز نفهمیده‌اند ملت و نظام ایران اسلامی هرگز تسلیم زور نمی‌شوند و جنگ و صلح تحمیلی را نمی‌پذیرند و نه با ترور و جنگ و نه با فتنه و محاصره اقتصادی، از پا درنمی‌آیند.

رئیس دستگاه قضا گفت: محاصره اقتصادی ایران که بلندگو‌های تبلیغاتی دشمن امروز از آن دم می‌زنند، برای ملت ایران موضوع تازه‌ای نیست؛ ما از اول انقلاب محاصره اقتصادی بوده‌ایم؛ مگر در زمان جنگ تحمیلی ۸ ساله، اجازه واردات اقلام ضروری را به ما می‌دادند؟ مگر از همان ابتدای انقلاب، اموال ما را بلوکه نکرده‌اند؟ اینها مسیر‌هایی است که دشمنان ۴۰ و چند سال است که می‌آزمایند و هر بار در آنها شکست می‌خورند و مقهور و مغلوب اراده و ایمان راسخ ملت ایران می‌شوند.

رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: امروز همان دوّل و رژیم‌هایی که صدام متجاوز را به انواع و اقسام تسلیحات کشتار جمعی، میکروبی و شیمیایی تجهیز می‌کردند تا علیه ملت ایران مورد استفاده قرار دهد، با زور و قلدری و نیرنگ قصد تحمیل اغراض و امیال شوم‌شان را به مردم ایران دارند؛ واقعاً انسان تعجب می‌کند که چرا سردمداران این رژیم‌ها از تاریخ عبرت نمی‌گیرند و نمی‌فهمند که ملت ایران تسلیم زور نمی‌شود.

وی در ادامه ضمن هشدار به عناصر و عوامل مخدوش‌کننده امنیت روانی مردم که در شرایط فعلی کشور، با اقدامات‌شان آب به آسیاب دشمن می‌ریزند، افزود: در شرایط امروز کشور که دشمنان همه تلاش‌های خود را معطوف به از پای درآوردن ملت و نظام ایران کرده‌اند، باید بسیار مراقب باشیم و هوشیاری به خرج دهیم تا مبادا ایادی دشمن در صفوف واحد و منسجم ملت ایران رخنه کنند و وحدت ملی ما را مخدوش سازند. با کسانی که در این شرایط بخواهند با عملیات روانی، روحیه مردم را تضعیف کنند و در مردم ایجاد نگرانی و ترس و رعب کنند؛ قطعاً برخورد قانونی خواهد شد. همچنین با کسانی که یا از روی منفعت‌طلبی و غفلت و یا به عنوان وابسته و عامل دشمن، بخواهند در بازار اقلامِ مورد نیاز مردم اختلال و احتکار و گرانفروشی کنند نیز وفق قانون، برخورد قاطعانه و بدون اغماض انجام خواهد گرفت.

اژه ای تصریح کرد: اکنون جای هیچگونه مماشاتی با خیانتکاران نیست؛ اکنون نباید با کسانی که بازار کشور را ملتهب می‌کنند و فرهنگ و ارزش‌های مردم را زیر پا می‌گذارند و وحدت ملی را مخدوش می‌کنند، با مدارا و تسامح برخورد کرد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، کسانی بودند که به دشمن گرا می‌دادند و در حالی که همه جهانیان، متجاوزین به ایران اسلامی را محکوم می‌کردند، آنها به نحوی مدعی بودند که مقصر خودِ ایران است! در واقع آنها با این موضع‌گیری خود، در حال تضعیف جبهه داخلی بودند، اما ادعا می‌کردند که زبان ناصحانه دارند! آیا معنای زبان ناصحانه آن است که وقتی کشور شما مورد تجاوز دشمن قرار گرفته، به تقویت جبهه دشمن و تضعیف جبهه داخل بپردازید؟ مگر ندیدید و نشنیدید که دنیا نیز متجاوزین به ایران را نکوهش و محکوم کرد؟! مگر ندانستید که کشورتان وقتی در حال مذاکره غیرمستقیم با هدف اتمام حجت بود، مورد تجاوز قرار گرفت؟!

رئیس دستگاه قضا با اشاره به آمادگی بالای جوانان ایران اسلامی برای دفاع از مرز‌های جغرافیایی و فرهنگی و ارزشی کشور، تصریح کرد: اجازه ندهید که دشمنان و ایادی دشمنان چنین تبلیغ کنند که جوانان امروز ایران اسلامی، جدا و دورافتاده از ارزش‌های ملی و دینی هستند؛ به ضِرس‌قاطع می‌گویم که اگر امروز نیز جنگی بر کشور ما تحمیل شود، جوانان ما با اراده و ایمانی راسخ‌تر از ایام دفاع مقدس ۸ ساله به میدان خواهند آمد؛ همگان گوشه‌ای از جهاد و جانفشانی این جوانان را در جنگ ۱۲ روزه به نظاره نشستیم؛ این جوانان، امروز ایمانی راسخ‌تر، آگاهی بیشتر و تجهیزاتی به‌روزتر دارند و برای دفاع از کیان ایران اسلامی در آمادگی کامل به سر می‌برند.

رئیس دستگاه قضا گفت: عملیات ثامن‌الائمه یا همان عملیات شکست حصر آبادان در مهرماه سال ۶۰ را به یاد آورید؛ مگر آن عملیات سلحشورانه را در لبیک به فرمان امام امت، جوانان آن روز ترتیب ندادند؛ مطمئن باشید جوانان امروز همان اراده و ایمان و ولایت‌مداری جوانان دیروز را دارند و چه بسا از جهاتی، این ارزش‌ها در جوانان امروز تقویت نیز شده است.

وی در ادامه سخنانش با اشاره به ازدیاد نفرت و انزجار جهانی از رژیم منحوس صهیونیستی و سردمداران جنایتکار این رژیم، افزود: امسال صحن سازمان ملل شاهد اتفاقی بی‌سابقه بود؛ وقتی آن سرکرده جنایتکار باند تبهکار صهیونیستی (نتانیاهو) در حال سخنرانی بود، اشخاص و هیئت‌های کثیری صحن سازمان ملل را به نشانه اعتراض به سخنان این کودک‌کُش ترک کردند؛ این امر بیانگر ازدیاد نفرت و انزجار جهانی از رژیم منحوس صهیونیستی و سردمداران جنایتکار این رژیم است؛ دنیا امروز نسبت به جنایات صهیونیست‌ها بیدار شده است، این مهم نتیجه پایمردی و استقامت مجاهدان جبهه سرافراز مقاومت و مردم مظلوم، اما مقتدر غزه است.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، عموم مسئولان و کارکنان قضایی و مردم را به بازدید از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس دعوت کرد و گفت: با حضور در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، انسان بیش از پیش درمی‌یابد که برای حفظ این کشور و انقلاب چه جانفشانی‌ها و ایثار‌های عظیم و سترگی انجام گرفته است.