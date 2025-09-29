پخش زنده
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی میاندوآب گفت: بهمناسبت هفته گردشگری جشنواره گردشگری، هنری و فرهنگی در این شهرستان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛فرج بابایی با اشاره به برگزاری جشنواره گردشگری، هنری و فرهنگی در میاندوآب اظهار کرد: این جشنواره بهمناسبت هفته گردشگری روز چهارشنبه، ۹ مهرماه از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در مجتمع گردشگری مهر و نور واقع در روستای سوگلیتپه این شهرستان اجرا میشود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی میاندوآب با بیان اینکه حضور در این جشنواره برای عموم آزاد است، افزود: اجرای موسیقی سنتی، اجرای مسابقه، اجرای استندآپ با حضور کمدینهای معروف و ... از جمله آیتمهای این جشنواره هستند.
او گفت: همچنین در حاشیه این جشنواره نمایشگاه صنایعدستی با عرضه محصولات چوبی مانند معرق و منبت چوب، گلیمبافی، چرمدوزی، بافتههای سنتی و... بهمدت سه روز دایر خواهد بود.