مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: ۱۶۸۹ هکتار بافت ناکار آمد در خراسان شمالی شناسایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی با اشاره به وجود ۱۶۸۹ هکتار بافت ناکارآمد در استان و زندگی ۳۰ درصد جمعیت شهری در این مناطق، بر ضرورت اقدام فوری و هماهنگی دستگاههای متولی طبق قانون برنامه هفتم توسعه تأکید کرد.
سیدعلی میرکریمی گفت: حدود ۲۳ درصد مساحت شهرهای استان را بافتهای ناکارآمد تشکیل میدهد و ۳۰ درصد جمعیت شهری در این مناطق زندگی میکنند که ضرورت بازسازی و بهسازی آنها را دوچندان میکند.
وی با بیان اینکه عملکرد برخی دستگاهها در اجرای طرحهای بازآفرینی شهری ضعیف بوده است، افزود: براساس قانون برنامه هفتم توسعه، همه دستگاههای متولی موظفاند تکالیف خود را عملیاتی کنند.
وی ادامه داد: در کشور ۵۰۰ هزار واحد در بافتهای فرسوده و ناکارآمد وجود دارد که باید سالانه ۱۰۰ هزار واحد نوسازی شود، اما سهمیه تسهیلات برای خراسان شمالی تنها ۸۸ واحد تعیین شده که این عدد با اهداف قانونی تناقض دارد.
میرکریمی مجموع بافتهای ناکارآمد استان را ۱۶۸۹ هکتار اعلام کرد که شامل ۷۷۸ هکتار بافت فرسوده و ۹۱۱ هکتار بافتهای حاشیهنشینی و اسکان غیررسمی است.
در ادامه، دبیر ستاد بازآفرینی شهری استان ضمن تأکید بر اهمیت حفظ شاکله اجتماعی محلات و جلوگیری از توسعه ناسازگار شهری، گفت: با توجه به تورم و محدودیت توان بانکها در اعطای تسهیلات، لازم است قوانین بر اساس واقعیتهای جامعه تدوین شود نه بر مبنای فرضیات غیرعملی.
این کارگاه با حضور مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی، مهندسان و دانشجویان و همچنین اساتید برجسته حوزه شهرسازی از جمله دکتر محمد رحیم رهنما، استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر علی همائیفر، مدرس پایه یک شهرسازی برگزار شد.