به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدحسین عباسی‌کیا در حاشیه مراسم جشن عاطفه ها، افزود: امسال همزمان با سراسر کشور در شهرستان اسدآباد پویش «آینده ساز باشیم» از یکم شهریور آغاز شد و تا ۲۳ مهر ادامه دارد.

او افزود: در بین دانش آموزان نیازمند ۱۴۰۰ بسته لوازم التحریر توزیع شده است و با توجه به بررسی‌های انجام شده در اسدآباد هیچ دانش آموز نیازمندی نیست که لوازم التحریر تحویل نگرفته باشد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی اسدآباد تأکید کرد: در بین دانش آموزان مدارس شهرستان، پاکت جمع آوری کمک‌های مردمی توزیع شده و در سطح شهر نیز ۲ پایگاه جمع آوری کمک‌های مردمی مستقر است.