ملت ایران با اقتدا به همان روحیه مقاومت و ایثار حماسه‌ای دیگر را در جنگ ۱۲ روزه تکرار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با شروع جنگ تحمیلی رژیم بعث در سال ۱۳۵۹ بسیاری از مردم برای دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی به جبهه‌های حق علیه باطل شتافتند تا از خاک مقدس کشور دفاع کنند.

فرزندان شجاع این ملت با همان روحیه ایثار و شهادت که نشأت گرفته از دوران هشت سال دفاع مقدس در جنگ ۱۲ روزه بود مقابل دشمن ایستادند و با همان روحیه برای دفاع از اسلام جان خود را ایثار کردند و این فرهنگ ایثار و شهادت همچنان ادامه دارد، به طوری که پیروزی در دفاع مقدس ۱۲ روزه برگرفته از روحیه ایثار و شهادت در دفاع مقدس است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت: استان مرکزی در هشت سال دفاع مقدس هفت هزار و ۲۰۰ شهید، ۱۶ هزار جانباز و هزار آزاده سرافراز تقدیم نظام و انقلاب کرده است.

رضا ربیعی افزود: در دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز استان مرکزی ۳۲ شهید تقدیم کرده و این مسیر ایثار و شهادت همچنان ادامه دارد.