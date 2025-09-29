پخش زنده
حجتالاسلام محسنی اژهای در پیامی درگذشت همسرمرجع عالیقدر آیتالله سید علی حسینی سیستانی (دام ظلهالعالی) را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، متن این پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت آیتالله العظمی سید علی حسینی سیستانی (دام ظلهالعالی)
رحلت بانوی علویه، همسر مکرمه حضرت مستطابعالی را که از اولاد و اَحفاد مرجعیت عالیقدر بودند ، تسلیت عرض نموده و تسلای حضرتعالی و دیگر بازماندگان را آرزومندم و رحمت الهی برای آن مرحومهی مؤمنه و جلیله را از خداوند متعال مسالت مینمایم.