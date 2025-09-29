به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی سیستانی (دام ظله‌العالی)

رحلت بانوی علویه، همسر مکرمه حضرت مستطاب‌عالی را که از اولاد و اَحفاد مرجعیت عالی‌قدر بودند ، تسلیت عرض نموده و تسلای حضرتعالی و دیگر بازماندگان را آرزومندم و رحمت الهی برای آن مرحومه‌ی مؤمنه و جلیله را از خداوند متعال مسالت می‌نمایم.