مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی بر شتاببخشی به اجرای پروژه SWAP در سطح شهرستان ارومیه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی در نشست کمیته فنی-تجاری، بر آزادسازی کابلهای TOT و اجرای هرچه سریعتر پروژه ملی SWAP در مراکز زون کابل تأکید کرد و این طرح را اولویت اصلی حوزه فنی این منطقه برشمرد.
بهمن اسمعیلزاده در این نشست اظهار داشت: در حال حاضر، زمان برای اجرای این پروژه مهم و ضروری است و باید تمام تمرکز حوزههای فنی بر اجرای آن معطوف شود.
مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی افزایش ظرفیت پیمانکاری، تأمین تجهیزات، برگزاری دورههای آموزشی و بهویژه آزادسازی کابلهای TOT را از ارکان اصلی پیشبرد این پروژه برشمرد و از همه عوامل درخواست کرد تا با دلسوزی و احساس مسئولیت بالا، این مأموریت را در مهلت تعیینشده به پایان برسانند.
اسمعیلزاده در ادامه با اشاره به فعالیتهای سازمانی، از همه همکاران خواست تا با پیگیری جدی اهداف تعیینشده، نسبت به مأموریتهای محوله بیتفاوت نباشند.
در پایان این نشست، تعهدات پیمانکاران در اجرای پروژههای توسعه فیبر نوری و میزان پیشرفت فیزیکی کارها مورد بررسی قرار گرفت و راهکارها و پیشنهادهای لازم توسط مدیر مخابرات منطقه ارائه شد.