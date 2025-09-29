

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته انضباطی‌ای اف سی اعلام کرد، به دنبال نامه مبنی بر امتناع تیم هندی از سفر به اصفهان به علت نگرانی‌های امنیتی، برای دیدار این هفته لیگ قهرمانان آسیا ۲ این تیم از رقابت‌ها کنار گذاشته شد و نتیجه قبلی این تیم در هفته نخست نیز ملغی اعلام می‌شود. دیدار تیم‌های سپاهان و موهون باگان نیز لغو شد.

باشگاه هندی در این باره تهدید کرده است به دیوان داوری ورزش - کاس - شکایت خواهد کرد.

این خبر در حالی منتشر شده است که در پایگاه‌ای اف سی هنوز برنامه دیدار سپاهان با تیم هندی حذف نشده است. در همین رابطه احمد جمشیدیان سرپرست تیم سپاهان گفت هنوز چیزی چیزی به ما ابلاغ نشده و ناظر اهل بوتان در اینجا حضور دارد و تمام پروتکل‌ها از قبیل کنفرانس خبری و ... رعایت شده است. هنوز تیم هندی به اصفهان نیامده، اما فو مینگ داور چینی در اینجاست و قرار است فردا به زمین بازی رفته و سوت بکشد و در صورت غیبت تیم هندی موضوع به کمیته انضباطی‌ای اف سی ارجاع خواهد شد.