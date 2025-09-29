به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس الگوی نقشه‌ها و با توجه به خروجی مدل‌های پیش یابی تا اواخر هفته در برخی ساعات وزش باد با احتمال گرد و خاک به ویژه در نوار شرقی استان پیش بینی می‌کنیم.

لطفی افزود: به لحاظ دمایی هم امشب کاهش دما را در منطقه انتظار داریم، اما به طور کلی تا پایان هفته در غالب نقاط استان تغییر محسوسی نخواهد بود.

وی گفت: صبح امروز سردترین ایستگاه سربیشه با کمینه دمای ۷ درجه گزارش شده و روز گذشته نیز گرمترین نقاط استان دهسلم و بندان با بیشینه دمای ۴۱ درجه ثبت شدند.

کارشناس هواشناسی استان همچنین گفت: تغییرات دما در مرکز استان در ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۳ تا ۳۴ درجه سلسیوس گزارش شده است.