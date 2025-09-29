پخش زنده
مدیرعامل شرکت توانیر با تأکید بر اهمیت ارتقای ایمنی و بهداشت حرفهای در صنعت برق اظهار کرد: هیچ طرح یا دستاوردی بالاتر از صیانت از جان انسانها نیست و واحد ایمنی باید مستقیماً زیر نظر مدیرعامل فعالیت کند و رویکردی فرابخشی در این حوزه دنبال شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخستین همایش بهداشت حرفهای، ایمنی و محیط زیست (بهام) صبح امروز با حضور مدیران ارشد صنعت برق کشور و با محورهایی همچون تبادل تجربیات، ارائه گزارش پیشرفت ماموریتهای ویژه، نظارت بر برنامههای سال آتی و قدردانی از برگزیدگان سال ۱۴۰۳ آغاز به کار کرد.
مصطفی رجبی مشهدی در این همایش با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یاد شهدای صنعت برق، شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهیده ندا رفیعیپارسا و نیز تبریک روز ایمنی و آتشنشانی گفت: موضوع بهام (HSE) اهمیت ویژهای دارد، زیرا مستقیماً با جان انسانها در ارتباط است.
لزوم شفافیت اطلاعات و رضایت کارکنان
وی با تاکید بر لزوم شفافیت اطلاعات افزود: همه شاخصها و آمارها باید بهروز و دقیق ارائه شوند، چرا که رضایت کارکنان و اعتماد به منابع خبری اهمیت بسیاری دارد.
عبور موفق از اوج بار تابستان
مدیرعامل توانیر با قدردانی از تلاش کارکنان در گذر از اوج بار تابستان امسال گفت: بهرغم کاهش سرمایهگذاریها و خشکسالی پنج ساله، برای نخستین بار شاهد کاهش سه درصدی تقاضا بودیم و خاموشیها ۲۱ روز زودتر از سال گذشته خاتمه یافت.
شش محور اساسی ایمنی
وی در ادامه بر شش محور اساسی حوزه ایمنی تاکید کرد و گفت: ارزش حیات انسانی فراتر از اجرای هر پروژهای است و عجله در اجرای طرحها نباید ایمنی کارکنان را به خطر اندازد.
اختیار توقف کار برای مسئول بهام
به گفته وی، مسئول بهام باید اختیار توقف کار در هر مرحله را داشته باشد و شاخصهای ایمنی نیز علاوه بر شاخصهای فعلی، باید شامل ارزیابیهای پسینی باشد تا اطمینان حاصل شود تمامی فرآیندها به درستی طی شدهاند.
سرمایهگذاری در ایمنی؛ هزینه نیست، ضرورت است
رجبی مشهدی همچنین سرمایهگذاری در حوزه ایمنی را ضروری دانست و گفت: در بحث رعایت ایمنی جایی برای صرفهجویی نداریم.
آموزش، شبیهسازها و فرهنگ گزارش خطا
وی آموزش مستمر، استفاده از شبیهسازها، نهادینهسازی فرهنگ گزارش خطا و حوادث بدون نگرانی، توجه به خستگی و تندرستی کارکنان، شنیدن صدای آنان و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع را از دیگر الزامات بهبود شرایط ایمنی در صنعت برق برشمرد.
امید به ارتقای فرهنگ ایمنی
مدیرعامل توانیر در پایان ابراز امیدواری کرد: با استمرار نشستهای تخصصی، ارتقای فرهنگسازی و اهتمام جدی همه بخشها، همایشهای آتی بهام با شرایطی مطلوبتر برگزار شود و افزود: با وجود فاصله تا نقطه ایدهآل، میتوانیم این مسیر را به سرعت جبران کنیم.