به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان گفت: بر اساس معتبرترین نظام رتبه‌بندی علمی جهان، دکتر فرید معین پور، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، برای چهارمین سال متوالی به جمع برترین دانشمندان جهان پیوست.

محمدحسین رنجبر افزود: این رتبه براساس آخرین فهرست منتشرشده از سوی دانشگاه استنفورد و پایگاه اطلاعاتی الزویر در سال ۲۰۲۵ مشخص شده است.

وی گفت: این فهرست معتبر بین‌المللی، بر اساس شاخص‌های دقیق و عینی علمی از جمله شمار مقالات، استنادات، شاخص H-index و میزان تأثیرگذاری پژوهش‌ها در پیشبرد مرز‌های دانش در حوزه تخصصی هر پژوهشگر تهیه و به عنوان یکی از معیار‌های اصلی سنجش اعتبار علمی پژوهشگران در سطح جهان شناخته می‌شود.

دکتر فرید معین پور دارای ۱۵۰ مقاله علمی و پژوهشی در مجلات معتبر بین المللی است؛ و‌ی تاکنون ۴ جلد کتاب تالیف و ترجمه کرده و در همایش‌ها و جشنواره‌های مختلف استانی و ملی نیز حائز رتبه‌های برتر شده است.