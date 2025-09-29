کارشناس هواشناسی استان قزوین از جوی پایدار همراه با آسمان صاف و آفتابی برای امروز و فردا خبر داد.

پایداری هوا در قزوین؛ افزایش نسبی دما و احتمال گرد و خاک محلی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مریم بهروزی، کارشناس هواشناسی، گفت:خروجی مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد برای امروز و فردا جو استان پایدار خواهد بود و شاهد آسمان صاف و آفتابی خواهیم بود.

وی همچنین افزود: برای امروز دوشنبه در مناطق جنوبی و شرقی دشت وزش باد‌های جنوبی را خواهیم داشت که گردوخاک محلی را در پی خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی استان در ادامه اظهار داشت:به لحاظ دمایی نیز امروز و فردا همچنان روند افزایش نسبی دما را انتظار خواهیم داشت.

بهروزی در ادامه خاطر نشان کرد: از روز چهارشنبه تا پایان هفته نفوذ زبانه‌های پرفشار را در سطح استان خواهیم داشت که وزش باد‌های شمالی آغاز خواهد شد که قاعدتاً وزش باد‌های شمالی در شهر‌های کوهین، تاکستان و بوئین زهرا نسبتاً شدید خواهد بود.

وی با بیان اینکه در ارتفاعات شمالی برای روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه پدیده مه با احتمال رگبار و رعد و برق پیش بینی می‌شود گفت: به لحاظ دمایی نیز روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه کاهش نسبی دما را در پیش خواهیم داشت.