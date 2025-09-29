معاون اداره‌کل دامپزشکی خوزستان با اشاره به ضرورت توجه به بیماری‌های زئونوز از جمله هاری گفت: این بیماری‌ها هم حوزه سلامت انسان و هم دام را درگیر می‌کنند و به دلیل ارتباط آن با محیط‌زیست و حیات وحش، کنترل و مهار این بیماری‌ها نیازمند همکاری چندجانبه میان دستگاه‌های مختلف است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جوشن بیان کرد: تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که هر جا تعامل و هم‌افزایی صورت گرفته، نتایج مثبت حاصل شده و شکاف‌های موجود پوشش داده شده است؛ اما اقدامات جزیره‌ای معمولاً بی‌نتیجه می‌ماند.

وی با بیان اینکه سیاست اصلی سازمان دامپزشکی کشور کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در جمعیت حیوانات اهلی است، افزود: این سیاست بر سه محور واکسیناسیون گسترده، تشخیص و شناسایی آزمایشگاهی و اقدامات آموزشی استوار است. در همین راستا، سال گذشته قریب به ۲۰ هزار قلاده سگ صاحب‌دار روستایی و گله به صورت رایگان واکسینه شدند و پوشش صددرصدی جمعیت هدف محقق گردید.

معاون سلامت اداره‌کل دامپزشکی استان به آمار‌های بیماری هاری در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۱، از مجموع ۲۲ مورد مشکوک، ۲۱ مورد قطعی هاری در حیوانات اهلی شناسایی شد و در شش‌ماهه نخست امسال نیز چندین مورد مثبت ثبت شده است که اغلب این موارد مربوط به سگ‌ها، سپس گربه‌ها و برخی دام‌های اهلی بوده‌اند که توسط حیوانات وحشی یا سگ‌های بلاصاحب گزیده شده‌اند.

وی همکاری نزدیک میان دامپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی اهواز را یکی از نقاط قوت استان عنوان کرد و افزود: موارد مثبت بلافاصله به حوزه بهداشت اطلاع‌رسانی می‌شود تا اقدامات بررسی‌های انسانی انجام گیرد و متقابلاً در صورت بروز حیوان‌گزیدگی در جمعیت انسانی، موضوع به دامپزشکی منعکس می‌گردد تا پایش‌ها و مراقبت‌های لازم انجام شود. این همکاری دوسویه، یکی از دلایل مهم کنترل نسبی بیماری در استان بوده است.

دکتر جوشن در ادامه، با اشاره به چالش‌های موجود در این زمینه، گفت: با وجود اقدامات گسترده، پدیده سگ‌های بلاصاحب یکی از جدی‌ترین تهدیدهاست. این حیوانات علاوه‌بر افزایش احتمال گزش انسان، چرخه ایمنی ایجادشده در جمعیت حیوانات اهلی و واکسینه را نیز مختل می‌کنند و امکان انتقال ویروس به دام‌ها و در نهایت انسان را افزایش می‌دهند. بنابراین، همکاری شهرداری‌ها و دستگاه‌های متولی در این زمینه حیاتی است.

معاون سلامت اداره‌کل دامپزشکی خوزستان همچنین بر اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی تأکید کرد و گفت: در حال حاضر ۱۸ کلینیک دامپزشکی در سطح استان خدمات واکسیناسیون و مشاوره به صاحبان حیوانات خانگی ارائه می‌دهند. اما بدون همکاری جدی دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه شهرداری‌ها، رفع کاستی‌ها و گره‌های موجود امکان‌پذیر نخواهد بود و تلاش‌های حوزه بهداشت و دامپزشکی نیز در این شرایط، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

وی اظهار داشت: امیدواریم با گسترش همکاری‌های بین‌بخشی و جدی‌تر شدن اقدامات دستگاه‌های مسئول، روند صعودی موارد هاری در جمعیت انسانی و حیوانی متوقف و کنترل بیماری به‌طور کامل محقق شود.