شهردار زنجان از اتمام قریبالوقوع عملیات اجرایی نورپردازی پل تاریخی سیدالشهدا خبر داد و اعلام کرد این طرح زیبا در آینده نزدیک به طور کامل رونمایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سلطانیمحمدی گفت: نورپردازی پل سیدالشهدا و همچنین پل امام حسن مجتبی (ع) با توجه به اینکه در نقاط پر تردد شهر هستند در اولویت سازمان سیما و منظر شهرداری زنجان قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه نورپردازی پل سیدالشهدا به صورت مناسبتی بوده و با توجه به طراحی صورت گرفته در ایام مختلف به رنگهای مختلف درمیآید، افزود: عملیات اجرای نورپردازی پل سیدالشهدا در مراحل آخر است.
شهردار زنجان گفت: طبق هماهنگی این نور پردازی روی عرشه پل و کابلهای کششی و زیر گذر اجرا میشود که در چند روز آینده به طور کامل رونمایی خواهد شد، البته باید در نگهداری این مورد خاص، شهروندان نیز شهرداری را یاری کنند.
سلطانیمحمدی با اشاره به اینکه نورپردازی پل امام حسن مجتبی (ع) هم برای دید در شب انجام میشود، اضافه کرد: نورپردازی این پل با توجه به معماری آن سادهتر بوده و به پایان رسیده است، اما در ایام مختلف به رنگهای متفاوت نمایان میشود.
وی همچنین از نصب المانهای نوری در سطح شهر خبر داد و گفت: یک المان نوری در ورودی شهرکهای پونک، گلشهر و منظریه نصب شده است که بسیار زیبا بوده و در مناسبتهای ملی به رنگ پرچم جلوهگر میشود.
شهردار زنجان با اشاره به اینکه در میدان رسل زنجان نیز المان نوری زمینی ایجاد شده است، اضافه کرد: این المان در شب هنگام طرحهای مختلفی در پیاده رو ایجاد میکند که مناظر زیبایی از نور و هنر را به نمایش میگذارد.