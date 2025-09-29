به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، طیری دستیار سابق امیر قلعه نویی در استقلال تهران که اصالت همدانی دارد، با تصمیم مدیران جدید باشگاه پاس به عنوان سرمربی این فصل معرفی شد.

او از یک ماه قبل تمرین آماده سازی تیم فوتبال پاس همدان را زیر نظر داشت و پس از توافق با مدیران باشگاه پاس، این مسئولیت را پذیرفت.

طیری یک دوره کوتاه در پنج بازی نیز سر مربیگری پاس همدان در لیگ برتر را عهده دار بود و مانع از سقوط این تیم به لیگ یک شد و سپس عازم خارج از کشور شد و چند سالی به دور از فوتبال ایران بود.

طیری فصل قبل هم گزینه جدی سرمربیگری پاس بود، اما بنا به دلایلی این همکاری انجام نشد و امسال از او برای قبول این مسئولیت دعوت شد.

پاسی‌ها پنجشنبه هفته جاری در نخستین دیدار از فصل جدید لیگ دسته دوم فوتبال کشور میهمان شایان دیزل شیراز است.