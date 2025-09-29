پخش زنده
بیست و چهارمین دوره فوتبال جام جهانی جوانان کمتر از ۲۰ سال - ۲۰۲۵ بامداد امروز در شیلی ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابتها ۲۴ تیم حضور یافتند که در ۶ گروه ۴ تیمی به رقابت میپردازند و از هر گروه دو تیم اول و دوم به همراه ۴ تیم سوم برتر به دور یک هشتم نهایی صعود میکنند. مسابقات در شهرهای سانتیاگو، والپاریزو، تانکا و رانکاگوآ برگزار میشود. نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
* گروهای:
- تیمهای ژاپن و شیلی با ۲ امتیاز اول و دوم و تیمهای نیوزیلند و مصر بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه بی:
- تیمهای پاراگوئه و اوکراین با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای پاناما و کره جنوبی بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه سی:
مغرب ۲ - ۰ اسپانیا
برزیل ۲ - ۲ مکزیک
- تیم مغرب با ۳ امتیاز در صدر است و تیمهای مکزیک و برزیل با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم اسپانیا بدون امتیاز چهارم است.
* گروه دی:
ایتالیا ۱ - ۰ استرالیا
کوبا ۱ - ۳ آرژانتین
- تیمهای ۳ امتیازی آرژانتین و ایتالیا اول و دوم هستند و تیمهای استرالیا و کوبا بدون امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند.
** برنامه - بامداد سه شنبه ۸ مهر:
* گروه ایی:
فرانسه - آفریقای جنوبی
آمریکا - نیوکالدونیا
* گروه اف:
نروژ - نیجریه
کلمبیا - عربستان
در دوره قبل در سال ۲۰۲۳ تیم اروگوئه با شکست ایتالیا قهرمان شد و تیم کره جنوبی به مقام سوم رسید.
در جام جهانی فوتبال جوانان که هر دو سال یکبار برگزار میشود، تیم آرژانتین با ۶ قهرمانی و یک نایب قهرمانی رکورد دار است و تیمهای برزیل با ۵ قهرمانی و ۴ نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده دوم و پرتغال با ۲ قهرمانی و یک نایب قهرمانی و سومی در رده سوم قرار دارند. تیمهای صربستان ۲ بار و اروگوئه، اوکراین، غنا، اسپانیا، شوروی، آلمان غربی، فرانسه و انگلیس هر کدام یک بار قهرمان شدهاند.
تیم جوانان ایران ۳ بار در سالهای ۱۹۷۷، ۲۰۰۱ و ۲۰۱۷ به جام جهانی جوانان راه یافته است که در هر ۳ دوره در دور گروهی حذف شد. حاصل کار ایران در جام جهانی جوانان ۲ برد، یک تساوی و ۶ شکست، ۸ گل زده و ۱۹ گل خورده بوده است.