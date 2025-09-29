توقف برزیل، شکست اسپانیا و پیروزی ایتالیا و آرژانتین

توقف برزیل، شکست اسپانیا و پیروزی ایتالیا و آرژانتین



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۲۴ تیم حضور یافتند که در ۶ گروه ۴ تیمی به رقابت می‌پردازند و از هر گروه دو تیم اول و دوم به همراه ۴ تیم سوم برتر به دور یک هشتم نهایی صعود می‌کنند. مسابقات در شهر‌های سانتیاگو، والپاریزو، تانکا و رانکاگوآ برگزار می‌شود. نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

* گروه‌ای:

- تیم‌های ژاپن و شیلی با ۲ امتیاز اول و دوم و تیم‌های نیوزیلند و مصر بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه بی:

- تیم‌های پاراگوئه و اوکراین با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های پاناما و کره جنوبی بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه سی:

مغرب ۲ - ۰ اسپانیا

برزیل ۲ - ۲ مکزیک

- تیم مغرب با ۳ امتیاز در صدر است و تیم‌های مکزیک و برزیل با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم اسپانیا بدون امتیاز چهارم است.

* گروه دی:

ایتالیا ۱ - ۰ استرالیا

کوبا ۱ - ۳ آرژانتین

- تیم‌های ۳ امتیازی آرژانتین و ایتالیا اول و دوم هستند و تیم‌های استرالیا و کوبا بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

** برنامه - بامداد سه شنبه ۸ مهر:

* گروه ایی:

فرانسه - آفریقای جنوبی

آمریکا - نیوکالدونیا

* گروه اف:

نروژ - نیجریه

کلمبیا - عربستان

در دوره قبل در سال ۲۰۲۳ تیم اروگوئه با شکست ایتالیا قهرمان شد و تیم کره جنوبی به مقام سوم رسید.

در جام جهانی فوتبال جوانان که هر دو سال یکبار برگزار می‌شود، تیم آرژانتین با ۶ قهرمانی و یک نایب قهرمانی رکورد دار است و تیم‌های برزیل با ۵ قهرمانی و ۴ نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده دوم و پرتغال با ۲ قهرمانی و یک نایب قهرمانی و سومی در رده سوم قرار دارند. تیم‌های صربستان ۲ بار و اروگوئه، اوکراین، غنا، اسپانیا، شوروی، آلمان غربی، فرانسه و انگلیس هر کدام یک بار قهرمان شده‌اند.

تیم جوانان ایران ۳ بار در سال‌های ۱۹۷۷، ۲۰۰۱ و ۲۰۱۷ به جام جهانی جوانان راه یافته است که در هر ۳ دوره در دور گروهی حذف شد. حاصل کار ایران در جام جهانی جوانان ۲ برد، یک تساوی و ۶ شکست، ۸ گل زده و ۱۹ گل خورده بوده است.