به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رضا قشقایی از برگزاری نشست تخصصی بررسی طرح ساماندهی جایگاه زباله شهری (لندفیل) دوگنبدان با حضور مشاور طرح، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و مسئولان محلی خبر داد و با تأکید بر لزوم رفع چالش‌های زیست‌محیطی، بر همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول برای اجرای این طرح تأکید کرد.

شهردار دوگنبدان با اشاره به ارائه گزارش وضعیت موجود محل دفن پسماند توسط مشاور طرح، از مطرح‌شدن پیشنهادات برای ساماندهی اصولی و پایدار لندفیل(طرح جایگاه دفن زباله) خبر داد.

قشقایی بررسی نحوه تخصیص اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی اختصاص‌یافته از محل منابع آلایندگی را از دیگر محور‌های اصلی این جلسه برشمرد و گفت: این اعتبار با هدف کاهش اثرات زیست‌محیطی و ارتقای زیرساخت‌های مدیریت پسماند در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به کمبود زمین برای اجرای کامل پروژه، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح نیازمند تخصیص ۷۰ هکتار زمین جدید است که در حال حاضر تنها ۱۵ هکتار زمین در اختیار شهرداری قرار دارد.

شهردار دوگنبدان با تأکید بر لزوم تعامل دستگاه‌ها، از ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی خواست نسبت به تأمین زمین مورد نیاز اقدام نمایند.

قشقایی از تشکیل کارگروه تخصصی با محوریت مشاور طرح و مشارکت دستگاه‌های اجرایی برای تدوین برنامه زمان‌بندی مشخص جهت آغاز عملیات ساماندهی خبر داد.