به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رقابت‌های ژیمناستیک هنری قهرمانی رده‌های پایه کشور از روز دوم مهر به میزبانی تبریز آغاز و عصر روز شنبه پنجم مهرماه با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

ژیمناستیک کاران کردستانی در روز سوم این مسابقات و در رده سنی ۷ - ۸ سال با کسب پنج مدال به عنوان مقام سوم تیمی این رده دست پیدا کردند.

محمدمهدی کرمی در وسیله خرک حلقه مدال طلا و ژیکان ساعدی نیز در این وسیله صاحب مدال برنز شد.

همچنین سارو گویلی و محمداحسان پرویزی در وسیله پارالل به دو مدال برنز دست پیدا کردند و هاکان کریم نیا نیز در وسیله پرش خرک صاحب نشان برنز شد.

همچنین در روز پایانی این مسابقات و در رده سنی ۹ - ۱۰ سال تیم کردستان عنوان سوم تیمی را به خود اختصاص داد و توسط هورام وکیلی در وسیله پرش خرک به مدال طلا رسید و مهرسام نصرتی نیز در این وسیله نشان نقره را تصاحب کرد.

آروین اسفندیاری و سامیار رضایی به دو مدال برنز دست پیدا کردند و ماژان پرهون نیز یک مدال برنز را برای استان کردستان به ارمغان آورد.

سیروان شیخ احمدی، مهران افتخارنیا، سامان فاضلی، ادیب شیخ احمدی، سامان یاوری و فردین وکیلی به عنوان مربی هدایت ژیمناستیک کاران نونهال استان را برعهده داشتند.