به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی در این نشست با اشاره به این که باید از جمله مسایل اولویت دار کشور موضوع گردشگری باشد گفت: بیش از ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار گردشگر خارجی در سال گذشته وارد کشور شده‌اند که در پایان برنامه هفتم باید این میزان به ۱۵ میلیون گردشگر برسد.

مرتضی صفری با بیان این که در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۵ بر اساس آمار سازمان گردشگری ملل متحد، ایران رتبه نوزدهم جذب گردشگر را به خود اختصاص داده است افزود: ایران با داشتن هزاران اثر تاریخی جایگاه مهمی در این موضوع دارد، اما برای ساماندهی این بنا‌های تاریخی باید همت بگماریم.

او گردشگری را یک صنعت پیشران در توسعه کشور عنوان کرد و ادامه داد: در حوزه گردشگری در کشور بیش از ۱۰۰ هزار نفر فعالیت می‌کنند که با توجه به گستردگی این بخش این عدد ظرفیت ده برابر شدن را دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان با بیان این که بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ هتل آپارتمان و ۵۰۰ هتل در کشور داریم تصریح کرد: ۵۰ همت تسهیلات نیاز است تا طرح‌های عمرانی جدید کشور در این حوزه به اتمام برسند.

مرتضی صفری با تاکید بر این که تا پایان برنامه هفتم توسعه کشور، میزان تخت‌های گردشگری هتل‌های کشور باید به یک میلیون تخت رسانده شود تصریح کرد: در آذربایجان‌غربی هم اکنون ۶ هزار ۸۵۰ تخت گردشگری فعال داریم که با ۵۲ طرحی که با حدود ده همت در حال احداث است بیش از ۲ هزار تخت به این آمار اضافه خواهد شد.

او تاکید کرد: بعد از همایش اینوا در استان حوزه گردشگری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی بیشتر شناسانده شد به گونه‌ای که بعد از این همایش یک هتل پنج ستاره مهاباد و یک طرح بین المللی گردشگری در میاندوآب کلنگ زنی شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی با بیان این که ۱۰۴ فرصت سرمایه گذاری در همایش اینوا در حوزه گردشگری آماده شده و در سایت این اداره کل قابل مشاهده می‌باشد گفت: بیش از ۱ هزار و ۸۵۲ اثر ثبت ملی و شش اثر ثبت جهانی در آذربایجان غربی وجود دارد که در این زمینه استان جز استان‌های برخوردار در کشور محسوب می‌شود.