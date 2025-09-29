سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران از آغاز به کار سامانه تلفنی «۱۴۳۸» در استانداری تهران به منظور ارائه گزارشات مردمی از حضور اتباع غیر مجاز در استان تهران خبر داد.

خبرگزاری صدا و سیما به گزارش،سید کمال سادات در جمع خبرنگاران گفت: با اشاره به اینکه مرحله دوم طرد اتباع غیر مجاز در استان تهران آغاز شده و استانداری تهران پیگیر طرد و ساماندهی این افراد است.

وی افزود: این سامانه ستاد خبری اتباع غیر مجاز است و پس از ارائه گزارشات مردمی کارگروهی به بررسی این گزارشات خواهند پرداخت.

وی گفت: این سامانه تلفنی که به دستور استاندار تهران راه‌اندازی شده است راه دسترسی مسئولان با مردم با ارائه پیام‌های مردمی و دریافت اطلاعات از حضور اتباع غیر مجاز در سطح استان تهران است.

به گفته سادات، شهروندان می‌توانند کمک کند تا در اسرع وقت اتباع غیر مجاز شناسایی و این افراد به کشور خودشان بازگردند.

وی افزود: استان تهران از اول مهر مرحله دوم طرد اتباع غیر مجاز را آغاز کرده و گزارشات مردمی به این سامانه در استان تهران به عنوان الگو است و پس از موفقیت این طرح، می‌توان آن را در سایر استانها نیز راه‌اندازی کرد.

سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران با اشاره به رایزنی استانداری با مقام قضایی برای طرد زنان اتباعی که غیر مجاز مشغول فعالیت هستند، اظهار کرد: این افراد نیز شناسایی و خانوادگی طرد می‌شوند.

به گفته وی، شهروندان می‌توانند از طریق سامانه ۱۴۳۸ کلونی‌ها و محل زندگی اتباع غیر مجاز را اطلاع رسانی کنند و پس از بررسی‌های صورت گرفته، نیروی انتظامی برای دستگیری این افراد اقدام می‌کند.

وی با تأکید بر موفقیت اجرای مرحله اول طرد اتباع غیر مجاز، به خروج یک سوم اتباع غیر مجاز از استان تهران از ابتدای سال تا ۲۸ شهریور اشاره کرد و افزود: بسیاری از اتباعی که بازگشته‌اند خود معرف بوده‌اند.

سادات گفت: در مرحله اول بازگشت اتباع، بیشتر دستگیر شدگان بصورت انفرادی طرد شدند اما در بخش خود معرفین و بازگشتشان از اردوگاه‌ها خانوادگی بود. جالب است که بگوییم بسیاری از خانواده های خودمعرف حتی از اتباع مجاز بودند که تصمیم به بازگشت گرفته بودند.

وی با بیان اینکه استانداری تهران با اداره کار استان رایزنی کرده است تا پس از طرد اتباع غیر مجاز، شهروندان ایرانی جایگزین این افراد شوند، یادآور شد: اداره کار موظف شده است تا در اماکن صنعتی حضور یابد و موضوع اشتغال اتباع غیر مجاز را پیگیری کرده و غیر مجازین را طرد کنند و کارگران ایرانی جایگزین این افراد شوند.