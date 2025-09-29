پخش زنده
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل گفت: شیوع فشار خون بالا در کشور حدود ۳۲ درصد و در استان ۳۶ درصد است که چهار درصد نسبت به میانگین کشوری شیوع بالاتری دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل دکتر سعید صادقیه اهری در نشستی به مناسبت روز جهانی قلب اظهار کرد: بر اساس آخرین پیمایش کشوری بیماریهای غیرواگیر سال ۱۴۰۰ بیماری فشار خون بالا در افراد بالای ۱۸ سال ایران ۳۳.۰۳ و در استان اردبیل ۳۶ درصد و میزان شیوع بیماری دیابت در افراد بالای ۲۵ سال در ایران ۱۴.۱۵ درصد و در استان ۱۴.۲۲ درصد است که اردبیل نسبت به میانگین کشوری شیوع بالاتری دارد.
وی بیان کرد: ۸۴ هزار و ۳۱۰ نفر مبتلا به فشار خون بالا و تعداد ۴۳ هزار و ۲۸۷ نفر مبتلا به دیابت در استان اردبیل شناسایی شدند و تحت مراقبت تیمهای سلامت واحدهای بهداشتی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل هستند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل بیان کرد: بر همین اساس نیز تعداد ۴۱۴ هزار و ۸۴۸ مورد مراقبت برای بیماران مبتلا به دیابت و فشار خون بالا از سوی پزشکان، مراقبان سلامت و بهورزان مستقر در مرکزهای خدمات جامع سلامت، پایگاههای سلامت و خانههای بهداشت استان ارائه شده است.
وی افزود: با توجه به توسعه شهرنشینی، افزایش روزافزون مصرف غذاهای پرنمک و پرچرب، شیوع کمتحرکی، افزایش اضافه وزن و چاقی در کنار استرس بالا شاهد افزایش بیماریهای قلبی و عروقی و عوارض و ناتوانیهای ناشی از آن در جوامع هستیم و در حال حاضر بیماریهای قلبی و عروقی و دیابت از مهمترین علتهای مرگ و میر و ناتوانی در دنیا و کشور بوده و ۴۸ درصد مرگ و میر سالانه در استان به دلیل بیماریهای قلبی و عروقی است.
دکتر صادقیه اهری بیان کرد: اصلاح سبک زندگی آسیبرسان به سلامت به ویژه ورزش منظم روزانه، کنترل وزن و حفظ شاخص تودهای بدن ایدهآل، اصلاح الگوی تغذیهای (خودداری از استفاده از غذاهای پرچرب و پرنمک و افزایش مصرف روزانه میوه و سبزی)، ترویج سبک زندگی سالم در بین دانشآموزان و مدیریت استرس از مهمترین راههای پیشگیری از ابتلا به بیماریهای غیرواگیر مانند فشار خون بالا و دیابت است.
وی تاکید کرد: با توجه به عوارض جدی بیماریهایی مانند فشار خون بالا و دیابت ضروری است همه بیماران مبتلا هر سه ماه یک بار برای مراقبت لازم از سوی پزشک به واحد بهداشتی محل سکونت خود مراجعه کنند و سایر افراد نیز میتوانند نسبت به انجام غربالگری رایگان اقدام کنند.
هفتم مهر (۲۹ سپتامبر) با عنوان روز جهانی قلب نامگذاری و شعار امسال با شعار «هیچ ضربان قلبی را از دست ندهید» است.