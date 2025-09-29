به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از اداره‌کل روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، پویش «ایستاده برای ایران» با هدف پاسداشت عزت ملی، تقویت روحیه همبستگی و معرفی پیشینه تاریخی مقاومت، به همت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار شد. از مهم‌ترین اهداف این پویش می‌توان به آشنا کردن مردم به‌ویژه نسل جوان با تاریخ مقاومت ایران، تقویت روحیه ایثار، همدلی و حماسه، حمایت روانی از خانواده‌ها و کودکان در شرایط بحرانی و حفظ هویت ملی در برابر تهدیدات خارجی اشاره کرد.

در راستای اجرای پویش ملی «ایستاده برای ایران»، کتابخانه‌های عمومی کشور مجموعه‌ای از رویدادهای فرهنگی، ادبی و هنری را اجرا کردند.



۴۰ برگزیده این پویش به شرح زیر معرفی شدند:

نقاشی

فاطمه ثنا سلیمانی/ دهق، اصفهان / عضو کتابخانه

زینب گلمرادی / مورموری، ایلام / عضو کتابخانه نازلی نقوی

مراداعلاء / ارومیه، آذربایجان‌غربی / عضو کتابخانه

الین رجبی / سنندج، کردستان / عضو کتابخانه

سید محمدحسن مهدوی / کاشان، اصفهان / عضو کتابخانه

آیدا جاودان / شوش، خوزستان / عضو کتابخانه

فاطمه ساربانی / زارچ، یزد / عضو کتابخانه

علی شجعان / استهبان، فارس / عضو کتابخانه

امین بشیری / میاندوآب، آذربایجان‌غربی / عضو کتابخانه

فاطمه بخشی‌زاد ملکشاه / بابل، مازندران / عضو کتابخانه



دلنوشته

ملیحه بهمنیار / شهرضا، اصفهان / عضو کتابخانه

فاطمه شهبا / بندر جاسک، هرمزگان / عضو کتابخانه

مریم صفدری / تهران، تهران / آزاد

مهدیه رشیدی / مازندران / آزاد

فاطمه ابراهیمی / شیراز، فارس / آزاد

صدیقه شهیکی / ریگان، کرمان / عضو کتابخانه



شعرسرایی

محمد میر شاهی / بشرویه، خراسان جنوبی / عضو کتابخانه

علی دیناروند / شوش، خوزستان / عضو کتابخانه

سید رضا حسینی / خوشاب، خراسان رضوی / عضو کتابخانه



شعرخوانی

مژگان یوسفی / خمین، مرکزی / کتابدار

اسماء رجب‌پور / مرودشت، فارس / آزاد

حلما شاهسونی / ماهنشان، زنجان / عضو کتابخانه

آدرینا ایزدی / حاجی‌آباد، هرمزگان / عضو کتابخانه

آسنات فروغ نژاد / گراب، کهگیلویه و بویراحمد / عضو کتابخانه



معرفی کتاب

هستی خناری / قائم‌شهر، مازندران / عضو کتابخانه / معرفی کتاب (خوانش)

نسرین عزیزی / نهبندان، خراسان جنوبی / کتابدار / معرفی کتاب (پادکست)

سیده قدسیه میربخشی / ساری، مازندران / کتابدار / معرفی کتاب (پادکست)

مینا رحیمی / بروجن، چهارمحال و بختیاری / کتابدار / معرفی کتاب (پادکست)

آزاده دهقان / چابهار، سیستان و بلوچستان / عضو کتابخانه / معرفی کتاب (پادکست)

زهره کریمی / وردنجان، چهارمحال و بختیاری / کتابدار / معرفی کتاب

درسا ذوالفقاری / خورزوق، اصفهان / عضو کتابخانه / معرفی کتاب

زینب بارانی / میناب، هرمزگان / کتابدار / معرفی کتاب

نازنین زهرا تیموری / مینودشت، گلستان / عضو کتابخانه / معرفی کتاب

بردیا سیاوشی / البرز / عضو کتابخانه / معرفی کتاب



رویدادهای کتابخانه‌ای

مرضیه سقائی طلب / بندر لنگه / هرمزگان / کتابدار

خدیجه پورصیدی / مهران، ایلام / کتابدار

مرضیه نفری / قم، قم/ کتابدار

سمانه عبدالهی‌زاده / ملارد، تهران / کتابدار

فائزه دالائی / خمین، مرکزی / کتابدار

سونیا مرادی / کرمانشاه، کرمانشاه / کتابدار