پخش زنده
امروز: -
خانه درمان مردمی زنده یاد دکتر فروزانفر در بیرجند به منظور ارائه خدمات درمانی رایگان در مطب قدیمی مرحوم راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در مراسم راهاندازی خانه درمان مردمی زنده یاد دکتر فروزانفر گفت: در حال حاضر این خانه در روزهای دوشنبه و سه شنبه فعال است و مردم میتوانند از خدمات ویزیت رایگان توسط پزشکان عمومی و متخصص به صورت رایگان بهره مند شوند و در آینده گسترش خواهد یافت.
گنجی افزود: زنده یاد استاد دکتر فروزانفر عمر خویش را وقف درمان بیماران و خدمت بی منت به مردم کرد و بیماران را بدون هیچ چشم داشتی رایگان ویزیت میکرد.
وی ریاست مرکز بهداشت درمان شهرستان بیرجند، رئیس بیمارستان امام رضای بیرجند، راهاندازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بیرجند را از جمله خدمات زنده یاد دکتر فروزانفر عنوان کرد.