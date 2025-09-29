به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در مراسم راه‌اندازی خانه درمان مردمی زنده یاد دکتر فروزانفر گفت: در حال حاضر این خانه در روز‌های دوشنبه و سه شنبه فعال است و مردم می‌توانند از خدمات ویزیت رایگان توسط پزشکان عمومی و متخصص به صورت رایگان بهره‌ مند شوند و در آینده گسترش خواهد یافت.

گنجی افزود: زنده یاد استاد دکتر فروزانفر عمر خویش را وقف درمان بیماران و خدمت بی‌ منت به مردم کرد و بیماران را بدون هیچ چشم داشتی رایگان ویزیت می‌کرد.

وی ریاست مرکز بهداشت درمان شهرستان بیرجند، رئیس بیمارستان امام رضای بیرجند، راه‌اندازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بیرجند را از جمله خدمات زنده یاد دکتر فروزانفر عنوان کرد.