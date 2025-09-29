

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:

*** منطقه غرب:

** سه شنبه ۸ مهر:

* گروه سه:

آخال ترکمنستان - الحسین اردن

- دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان با موهون باگان هند به علت خودداری تیم هندی از سفر به اصفهان لغو شد و تیم هندی از دور مسابقات کنار گذاشته شد. تیم سپاهان پیش از این با یک گل از تیم الحسین اردن شکست خورد.

- در جدول تیم‌های الحسین اردن با ۳ و سپاهان اصفهان بدون امتیاز اول و دوم هستند و تیم آخال ترکمنستان امروز به میدان می‌رود.

** چهارشنبه ۹ مهر:

* گروه یک:

استقلال تهران ایران - المحرق بحرین (ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه شهر قدس - داور: حسین ابویحیی از لبنان)

- تیم استقلال تهران پیش از این ۱ - ۷ از الوصل امارات شکست خورد.

الوحدات اردن - الوصل امارات

- تیم‌های الوصل امارات و المحرق بحرین با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های الوحدات اردن و استقلال تهران بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه دو:

آندیجون ازبکستان - الاهلی قطر

الخالدیه بحرین - آرکاداغ ترکمنستان

- تیم‌های یک امتیازی الاهلی قطر، الخالدیه بحرین، آندیجون ازبکستان و آرکاداغ ترکمنستان اول تا چهارم هستند.

* گروه چهار:

استقلال تاجیکستان - اف سی گوآ هند

الزورا عراق - النصر عربستان

- تیم‌های النصر عربستان و الزورا عراق با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های گوآی هند و استقلال تاجیکستان بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

*** منطقه شرق:

** چهارشنبه ۹ مهر:

* گروه هفت:

لاین سیتی سیلرز سنگاپور - سلانگور مالزی

بانکوک یونایتد تایلند - پرسیب باندونگ اندونزی

** پنج شنبه ۱۰ مهر:

* گروه پنج:

مک آرتور استرالیا - بیجینگ گوآن چین

کنگ آن هانوی ویتنام - تای پو هنگ کنگ

- تیم تای پو هنگ کنگ با ۳ امتیاز در صدر است و تیم‌های بیجینگ گوآن چین و کنگ آن هانوی ویتنام با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم مک آرتور استرالیا بدون امتیاز چهارم است.

* گروه شش:

ایسترن هنگ کنگ - نام دینه ویتنام

راچابوری تایلند - گامبا اوزاکا ژاپن

* گروه هشت:

پوهانگ استلرز کره جنوبی - کایا ایلویلو فیلیپین

تمپینس راورز سنگاپور - پاتوم یونایتد تایلند