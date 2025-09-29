پخش زنده
هفته دوم دور گروهی فوتبال لیگ قهرمانان آسیا - ۲ در فصل ۲۶ - ۲۰۲۵ امروز آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:
*** منطقه غرب:
** سه شنبه ۸ مهر:
* گروه سه:
آخال ترکمنستان - الحسین اردن
- دیدار تیمهای سپاهان اصفهان با موهون باگان هند به علت خودداری تیم هندی از سفر به اصفهان لغو شد و تیم هندی از دور مسابقات کنار گذاشته شد. تیم سپاهان پیش از این با یک گل از تیم الحسین اردن شکست خورد.
- در جدول تیمهای الحسین اردن با ۳ و سپاهان اصفهان بدون امتیاز اول و دوم هستند و تیم آخال ترکمنستان امروز به میدان میرود.
** چهارشنبه ۹ مهر:
* گروه یک:
استقلال تهران ایران - المحرق بحرین (ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه شهر قدس - داور: حسین ابویحیی از لبنان)
- تیم استقلال تهران پیش از این ۱ - ۷ از الوصل امارات شکست خورد.
الوحدات اردن - الوصل امارات
- تیمهای الوصل امارات و المحرق بحرین با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای الوحدات اردن و استقلال تهران بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه دو:
آندیجون ازبکستان - الاهلی قطر
الخالدیه بحرین - آرکاداغ ترکمنستان
- تیمهای یک امتیازی الاهلی قطر، الخالدیه بحرین، آندیجون ازبکستان و آرکاداغ ترکمنستان اول تا چهارم هستند.
* گروه چهار:
استقلال تاجیکستان - اف سی گوآ هند
الزورا عراق - النصر عربستان
- تیمهای النصر عربستان و الزورا عراق با ۳ امتیاز اول و دوم و تیمهای گوآی هند و استقلال تاجیکستان بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
*** منطقه شرق:
** چهارشنبه ۹ مهر:
* گروه هفت:
لاین سیتی سیلرز سنگاپور - سلانگور مالزی
بانکوک یونایتد تایلند - پرسیب باندونگ اندونزی
** پنج شنبه ۱۰ مهر:
* گروه پنج:
مک آرتور استرالیا - بیجینگ گوآن چین
کنگ آن هانوی ویتنام - تای پو هنگ کنگ
- تیم تای پو هنگ کنگ با ۳ امتیاز در صدر است و تیمهای بیجینگ گوآن چین و کنگ آن هانوی ویتنام با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم مک آرتور استرالیا بدون امتیاز چهارم است.
* گروه شش:
ایسترن هنگ کنگ - نام دینه ویتنام
راچابوری تایلند - گامبا اوزاکا ژاپن
* گروه هشت:
پوهانگ استلرز کره جنوبی - کایا ایلویلو فیلیپین
تمپینس راورز سنگاپور - پاتوم یونایتد تایلند