به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی روز دوشنبه ۷ مهرماه در اولین برنامه از دومین روز سفرکاری خود به شمال استان از نیروگاه ماکو بازدید کرد

عتباتی در جریان این بازدید که حجت‌الاسلام عباس نژاد رئیس دادگستری شوط نیز حضور داشت با توضیحات مدیر مجموعه در جریان مشکل این مجموعه قرار گرفت.

عتباتی در جریان این بازدید گفت: این نیروگاه با سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه گذار داخلی و یک شرکت چینی از سال ۹۷ با ظرفیت ۸۴ مگا بایتی کار خود را آغاز کرده و نه تنها قادر به تأمین نیاز ۶۰ مگابایتی برق ۵ شهرستان بود بلکه مازاد تولید آن کمک به شبکه سراسری بود ولی متاسفانه به دلیل مطالبات خود از مدیریت شبکه شرکت توانیر نتوانسته دستگاه‌های خود را اورهال کند به همین دلیل از سال ۱۴۰۲ دچار مشکل شده و تولید برق آن متوقف شده است.

رئیس کل دادگستری استان با تاکید به نیاز کشور به تولید برق مورد نیاز برای رفع ناترازی‌های انرژی تاکید کرد وزارت نیرو و شرکت توانیر باید برای رفع مشکل اقدام لازم را بنمایند تا هرچه سریعتر این نیروگاه تولید خود را آغاز و وارد شبکه گردد.

عتباتی تاکید کرد عدم اقدام یا هرگونه ترک فعل پذیرفته نیست و اقدام قضایی را به همراه دارد.